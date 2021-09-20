Saner: Ülkeyi şantiyeye çevireceğiz söylemimiz gerçek oldu

- Başbakan Saner:

-"Göreve geldiğimiz Haziran ayında ülkeyi şantiyeye çevireceğiz söylemimiz ana vatan Türkiye ile imzaladığımız ekonomik ve iş birliği protokolleriyle gerçek olmuş bulunmaktadır"

Başbakanı Ersan Saner, "Hükümete gelir gelmez ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile 2021 yılında ekonomik ve iş birliğiyle ilgili çalışmalar başlatmıştık, hem ekonomik iş birliği protokollerinin imzalanması hem de göreve gelir gelmez dört ayrı konuda protokoller imzalayarak aslına bakarsak işe koyulmuş olduk." dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Hatay'a gelen Başbakan Saner, AA muhabirine gündemi değerlendirdi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan ekonomik ve iş birliği çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden Saner, imzalanan dört ayri protokolle üniversiteler ve belediyeler arası iş birlikleri, kara yollarının yapılmasından alt yapı çalışmalarına kadar farklı konuları kapsadığını söyledi.

İmzaladıkları bir diğer protokolle Kıbrıs Türk belediyeler birliğiyle ile Türkiye belediyeler birliği arasında her türlü alanda iş birliği gelişimi sağlanmıştır diyen Saner, şöyle konuştu:

"Yılın ilk ayında imzaladığımız protokolle üniversitelerimiz, ana vatan Türkiye'deki üniversitelerle birlikte senkronize bir sekilde görev ve çalışma yapabilmeleri adına imzalanmıştır. Tatbiki 2021 mali ve iş birliği protokolünde alt yapı yatırımlarımız başta olmak üzere birçok projenin hayata geçirilmesine imkan yarattık, burada öncelikle mevcut kara yollarının tamamlanması ki 2013 yılında temelleri atılan bu yollarımız çok uzun süre tamamlanamamıştı, imzalamış olduğumuz bu protokollerle mevcut olan bu bölünmüş yolların tamamlanması birer birer ülke de yaşanırken bunların en önemlisi 20 Temmuz 2021 tarihinde sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Lefkoşa Kuzey çevre yolu kullanıma açılmıştı. Yine 2013'te temeli atılan şu anda bu bölünmüş yollardan Bafra-İskele arasında olan yolumuzun çalışmaları devam etmektedir, Güzelyurt-Lefke arasındaki yolunun da ihalesi bu ay tamamlanarak inşallah inşasına devam edilecek ve gelecek yıl halkımızın hizmetine alınacaktır. Dört protokol genel olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yolların yapımını kapsamakla birlikte e-devlet hizmet binamızın yapılması, e kapının açılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarına elektronik ortamda hizmet vermenin önünü açmış olduk."

-"KKTC'nin dünyanın en önemli ticari merkezlerinden biri olmasını arzuluyoruz"

Son dönemdeki vizyonumuz olan KKTC'nin serbest bölge içinde yer almak için ana vatan Türkiye Cumhuriyetiyle ilişkilerimizi en üst noktada tutmaktayız diyen Saner, şunları kaydetti:

"Burada serbest bölgeyi özellikle vurgulamak istiyorum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi hizmetler sektörüne dayalidir. Ekonomimizin en önemli gelir kaynağı turizm ve yüksek öğrenimden sağlanmaktadir. Ekonomimizin sadece bu iki noktaya bagli olarak degil genel olarak ülkede ticaret hacminin arttırılması ve Dubai ve Singapur gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini dünyanın en önemli ticari merkezlerinden bir tanesi haline getirmek en büyük arzumuzdur. Ayrıca 15 Kasım'da yeni Ercan Devlet Havalimanına ilk yolcuların ayak basmasıdır. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaretimde sermeye transferi yapabilecek konusunda uzman ve teknolojik tasarımları ülkeye getirebilecek yatırımcıları ulkemizde gormek istedigimizi,ve bu gibi yatirimcilara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yatırım yapmaları çağırısında bulundum. Bu konuda yapılacak olan herhangi bir girişimin de hükümetimiz tarafından memnuniyetle karşılanacağını ve özellikle Güvercinlik köyümüzde yeni oluşturacağımız sanayi bölgesinde Hatay'dan ve ana vatandan gelecek yatırımların ekonomiye ciddi katkılar yapabileceğine inaniyorum."

-"Ülkeyi şantiyeye çevireceğiz söylemimiz Türkiye ile imzaladığımız protokollerle gerçek oldu"

Her iki ülke arasında imzalanan ekonomik iş birliği protokolü çerçevesinde yapılması planlanan 322 kilometrelik iki farklı bölgedeki yolun 95 kilometrelik bölümündeki çalınmaların Kıbrıs halkı tarafından da rahatlıkla görüldüğünü ifade eden Başbakan Saner, "Göreve geldiğimiz Haziran ayında ülkeyi şantiyeye çevireceğiz söylemimiz ana vatan Türkiye ile imzaladığımız ekonomik ve iş birliği protokolleriyle gerçek olmuş bulunmaktadır. Lefkoşa'da 500 yataklı devlet hastanemizin de zemin etüt çalışması tamamlanmıştır, hedefimiz 15 Kasım'da hastanemizin projesini tamamlayarak temellerini atmaktır. Halkımıza daha çağdaş hizmetler sunmak adına 2021 ekonomik iş birliği protokolünde ortaya koyduğumuz ağırlıklı alt yapı çalışmalarımızı tamamlamaktır." diye konuştu.

-"Ülkemizde Kovid-19 salgınından etkilenen hizmet sektörüne daha once verilen hilelerin ek olarak Temmuz ayinda 90 milyon lira daha hibe verildi"

İş birliği protokolünün sadece alt yapı anlaşmalarını kapsamadığını aktaran Saner, "Dünyadaki bütün ülkeler gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle derinden etkilenmiştir. Gerek bizlerin esnafımıza ve özel sektöre yapmış olduğumuz katkılar gerekse ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen hibe yardımlar dağıtılmıştır. 20 Temmuz itibariyle hizmet sektörüne 90 milyon lira hibe verildi. Önümüzdeki yılın ekonomik iş birliği protokolü çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız." şeklinde konuştu.