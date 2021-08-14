Saner, Yangınlara Karşı Dikkatli Olma Çağrısı Yaptı

Yaklaşık 30 dönümlük alanda etkili olan yangın yerinde basına açıklama yapan Saner, içinde bulunulan ayların KKTC’de yangın riskinin en yüksek olduğu aylar olduğunu kaydetti ve vatandaşların her türlü olaya karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

En ufak bir kıvılcımın verebileceği zararın net olarak görülmeye başladığını kaydeden Saner, geçtiğimiz hafta Girne Karşıyaka’da ve bugün de Ağırdağ bölgesinde çıkan yangın yetkililerin müdahalesiyle söndürülse de bölge sakinlerinde korku yarattığını; yangının acı yüzünü gösterdiğini söyledi.

“KÜÇÜK BİR HAREKETLE BAŞLAYAN YANGINLAR ÇOK CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR”

Tüm vatandaşlara yılın her döneminde yangınlara karşı dikkatli olma çağrısında bulunan Başbakan Saner, dünyanın akciğerleri olan orman servetinin kolay kolay yetişmediğine dikkat çekti ve küçük bir hareketle başlayan yangınların çok ciddi sonuçlar doğurabileceğinin idrakiyle hareket edilirse yangınlardan kaçınılabileceğini kaydetti.

Türkiye’de yaşanan yangınların yüreklerini burktuğunu vurgulayan Saner, son günlerdeki sel olayının da kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti; hayatını kaybedenlere rahmet, tüm halka da geçmiş oldun dileklerini iletti.

Doğadaki üç önemli unsur olan ateş, toprak ve suyunu önünde kimsenin duramayacağını belirten Saner, “Allah’ın bizi bu tür olaylarından korumasını temenni ediyorum, ama Allah bizi korurken biz de kendimizi korumak ve azami dikkati göstermek zorundayız” diye konuştu.

Saner, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında ciddi emekleri olan itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri, bölge halkı, asker ve Belediyelere teşekkürlerini sundu.

Saner, Orman Dairesi’nin en kısa sürede, yanan alanların yeşertilmesi için gerekli çalışmayı yapacağını da söyledi.