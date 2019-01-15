Saner: “Yollardaki çukurları kapatmaktan aciziz”

Toplantı boyunca milletvekilleri birçok konuda güncel konuşmalar yaptı.

UBP Milletvekili Ersan Saner ise “Karayollarındaki Son Durum” başlıklı konuşma yaptı.

Yollardaki sorunların kaza nedeni olduğunu kaydeden Saner, yollardaki çukurları kapatmaktan aciz olunduğunu belirtti.

“Bu konularda kimse şartname, ihale hazırlıyorum diyerek bana gelmesin” diyen Saner, ihale yapılmadan atılan adımlar olduğunu kaydederek, aciliyet şartlarını göz önüne alarak kimsenin hükümete “neden ihaleye çıkmadın” demediğini söyledi.

Ciklos’ta yapılan hatayı İnşaat Mühendisleri Odası’nın bağıra bağıra açıkladığını ancak hükümetin bu konuda hiçbir şey yapmadığını savunan Saner, 30 Nisan 2018’de Ciklos yolu konusunda sözleşme, şartname, iş programı, keşif programı konusunda yazılı soru önergesi verdiğini anlattı.

Saner, bu soruya henüz cevap gelmediğini kaydetti.

Saner ilgili bakanlar Meclis’te bulunmadığı için planladığı konuşmanın tamamını yapmadığını da söyledi.

Saner konuşmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in, önceki hükümet döneminde milletvekilliği yaparken, yapılan hatalar nedeniyle istifa eden bakanlarla ilgili konuşmasından parçalar da okudu.

Ersan Saner, şu anki hükümetin Çeler’in bahsettiği yetkililerle aynı onura sahipse istifa etmesi gerektiğini de kaydetti.



ARIKLI: “VİCDANİ RET NASIL ÖNE GEÇTİ?”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ülke sorunları hakkında güncel konuşma yaptı.

Arıklı, ülkede geçen hafta en çok konuşulan konunun vicdani ret olduğunu ifade ederek, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın dün akşam bir programda bu konudaki açıklamalarına atıfta bulundu.

Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde ivedilik bekleyen çok önemli yasa tasarıları bulunduğunu belirerek bunları sıralayan Arıklı, vicdanı reddi düzenleyen Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın bunlar arasında 19’uncu sırada olduğunu kaydetti.

Arıklı, vicdani ret yasasının bunlar arasından sıyrılıp öne geçerek Bakanlar Kurulu’na nasıl gittiğini sordu.

Kıb-Tek konusunda pazartesi günü bir araştırma önergesi vereceklerini açıklayan Arıklı, buna olumlu oy verilmesini böylece neler yapıldığının ortaya çıkmasını diledi.

Yargı reformu yapılmadığı için adaletin sürekli geciktiğini dile getiren Arıklı, bu konuda hükümetin aldığı herhangi bir tedbir bulunmadığının ortada olduğunu söyledi.

Arıklı’nın konuşmasının ardından gruplar arası mutabakatla Genel Kurul bugünkü oturumunu kapattı.

Meclis Genel Kurulu sonraki birleşimini 21 Ocak Pazartesi saat 10.00’da yapacak.

GÜNDÜZ: “DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI OLUŞTURULMALI”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz “Limanlar ve Balıkçı Barınakları” konusunda söz aldı.

Gündüz, Denizcilik Müsteşarlığı oluşturulması ve limanlardaki denetim konusunda değişiklikler yapılması gerektiği söyledi.

Değişen ve gelişen şartlara göre denizcilik alanındaki kurallarının güncellenmesi gerektiğini dile getiren Gündüz, özellikle kirlenme konusunun ciddiye alınması gerektiğini anlattı.

Şu anda denetimin Liman Başkanlığı adına Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapıldığını kaydeden Gündüz, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti’nin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Girne Turizm Limanı’nda gereken düzenlemelerin yapılmasını isteyen Gündüz, balıkçı barınakları konusunda da gerekenlerin yapılmasını istedi.



ŞAHALİ: “BALIKÇI BARINAKLARI İHTİYACA CEVAP VERECEK NOKTADA DEĞİL”

Gündüz’ü yanıtlamak üzere söz alan ve balıkçılığın çok uzun zamandır ihmal edilen bir konu olduğunu dile getiren Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, balıkçı barınaklarının ihtiyaca cevap verecek noktada olmadığını kaydetti.

Balıkçı filosunun da istenen noktada olmadığını dile getiren Şahali, yabancı bayraklı balıkçı teknelerinin KKTC karasularında avlanma yaptığını söyledi. Şahali, bu konuda gereken müdahalelerin yapıldığını açıkladı.

Erkut Şahali, balıkçı barınakları konusunda yapılan çalışmaları anlatarak hazırlanan projelere değindi.

Bakan Şahali, bu projelerin masraflı projeler olduğunu ancak bu çalışmaların yaratacağı artı değerin gerekli mali kaynağın kat ve kat üzerinde olacağını kaydetti.