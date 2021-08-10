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Saner: Zammı medyadan öğrendim...

Başbakan Saner elektriğe yüzde 30 bir zam olmayacağını söyledi ancak zam oranı hakkında bilgi vermedi. Saner zam talebini medyadan öğrendiğini de açıkladı

10 Ağustos 2021 Salı 12:07
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Saner: Zammı medyadan öğrendim...

Başbakan Ersan Saner Kıbrıs Postası web Tv’de katıldığı canlı yayında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetiminin ortaya koyduğu yüzde 30 zam talebi hakkındaki soruları yanıtladı.

“Elektrik zammı konusunu ben basından öğrendim, bu beni derinden üzdü” diyen Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısında  bu konu hakkındaki rahatsızlığını Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya ilettiğini söyledi. “Bunun etik olmadığını söyledim”  diyen Başbakan, siyasette bazen bu gibi durumların yaşandığını kaydetti.

Saner yüzde 30’lük bir zammın mümkün olmayacağını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Olgun Beyi görevlendirdim”

“Fiyat analizlerinin yapılması gerekiyor. Biz bu analizleri görmüş değiliz. Ben bunu görmeden Başbakan olarak tavır sergilemem mümkün değildir. Dün Bakanlar Kurulu’na arkadaşlarımız geldi. Fiyatlar konusunda kendi argümanlarını ortaya koydular. Petrol fiyatında ciddi bir artış var ve bizim 2019’dan bu yana zam yapılmış değil. Biz ne yapacağımıza karar vermeden önce maliyetlerin önümüze gelmesini istedim. Dün Bakanlar Kurulu’nda ortaya konulan rakamlardan ekstra rakamlar istedim. Maliye Bakanımız Ankara’da olduğu için eski Maliye Bakanımız Olgun Beyi bu konuyla ilgili görevlendirdim.”

Amcaoğlu’nun Kıb-Tek idarecileri ile çalışma yapacağını ifade eden Başbakan Saner, “Yüzde 30 bir zam kesinlikle olmayacak. Ama burada bir rakam konuşamam mümkün değil çünkü bunun için önce bilgi sahibi olmam lazım.. Bu zam konusunun  vatandaşta infial yarattığını biliyorum” diye konuştu.

Kaynak : Ses Kıbrıs

Son Güncelleme: 10.08.2021 12:09
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