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Saner, zarar gören Kalavaç'ta incelemelerde bulundu

Başbakan Ersan Saner, hortumun zarara yol açtığı Kalavaç köyünde incelemelerde bulundu.

12 Ağustos 2021 Perşembe 22:24
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Saner, zarar gören Kalavaç'ta incelemelerde bulundu

Başbakan Ersan Saner, bugün saat 16.30 sıralarında çıkan hortum nedeniyle büyük zarar gören Kalavaç köyünde incelemelerde bulundu.

Başbakan Saner'e incelemeleri sırasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da eşlik etti.

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