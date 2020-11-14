Saner,bugün YDP ve DP’yi Ziyaret Edecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner hükümet kurma çalışmalarını bugün sürdürüyor.
UBP’den yapılan açıklamaya göre, Saner saat 16.00’da Yeniden Doğuş Partisi’ni, 17.00’de de Demokrat Parti’yi ziyaret edecek.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner hükümet kurma çalışmalarını bugün sürdürüyor.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner hükümet kurma çalışmalarını bugün sürdürüyor.
UBP’den yapılan açıklamaya göre, Saner saat 16.00’da Yeniden Doğuş Partisi’ni, 17.00’de de Demokrat Parti’yi ziyaret edecek.