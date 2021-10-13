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Saner’den Arıklı’ya: “Sen kimsin kardeşim! Biz UBP’liyiz gereğini yaparız”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın hükümetten istifa edeceği yönünde söylemlerine tepki göstererek, "Sen kimsin kardeşim! Biz UBP’liyiz gereğini yaparız” dedi.

13 Ekim 2021 Çarşamba 19:20
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Saner’den Arıklı’ya: “Sen kimsin kardeşim! Biz UBP’liyiz gereğini yaparız”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, KTV ekranlarında yayınlanan bir programa katılarak, hükümetin istifası hakkında açıklamalarda bulundu.

Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın hükümetten ‘istifa edeceği’ yönündeki söylemlerine tepki göstererek, “Sen kimsin kardeşim! Biz UBP’liyiz gereğini yaparız” dedi.

Meclisteki nisap soruna dikkat çeken Saner, “İnsanı bazı şeyler gerçekten incitiyor... Kişisel beklentilerden veyahut bazı kişisel sorunlardan dolayı nisabı sağlayamıyorsunuz. Bu parlamento artık niyadini doldurdu” ifadelerini kullandı.

Tek dertlerinin erken seçime gitmek olduğunun da altını çizen Saner, “Bu parlamentodan yeni bir hükümet beklenmemeli. Cumhurbaşkanımız süreci belirlesin, erkenden seçim tarihini belirleyelim... "Seçimden korksak istifa mektubumuzu vermezdik" şeklinde konuştu.

Bütçenin ay sonu itibarıyla hazırlanıp Meclis’e gönderileceğini de aktaran Ersan Saner, ancak görüşmelerin yapılamayacağını, seçimin ardından yeni gelen hükümetin görüşmelerini yapacağını belirtti.

Öte yandan Saner, erken seçim tarihinin Aralık ayının 26’sı veya Ocak ayının ilk haftası gibi yapılabileceğini de söyledi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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