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Saner:Hükümet olarak gerekli kararları üreteceğiz kimsenin şüphesi olmasın

Başbakan Ersan Saner  Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşmalara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. TL’deki değer kaybı konusunda sorulara yanıt veren Saner, kurların düşmeye başladığına işaret etti.

23 Mart 2021 Salı 15:44
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Saner:Hükümet olarak gerekli kararları üreteceğiz kimsenin şüphesi olmasın

Öte yandan döviz krizlerinden dolayı başta kiralar olmak üzere vatandaşın ciddi şekilde etkilendiğini söyleyen Saner, hükümet olarak gerekli kararları üreteceklerinden kimsenin şüphesi olmamasını istedi.

Covid sürecine de işaret eden Saner, 4’lü koalisyon döneminde alınan önlemlerden bahsedildiğini, büyük ihtimalle bunlara paralel önlemler alınacağını belirtti.

Hastanede çalışanlar konusunda Sağlık Bakanı Üstel’in gerekli yanıtı verdiğini anımsatan Saner, Sağlık Bakanının ortaya koyduğu duruşun arkasında olduğunu kaydetti.

Benzinde ortaya çıkan döviz bazındaki artışa rağmen, bu farkların bu ekonomik koşullarda halka yansıtmadıklarını, Fiyat İstikrar Fonundan bu farkı karşıladıklarını anlatan Saner, dördüncü defadır bu yola gittiklerini belirtti.

Saner son yıllarda sağlık alanında yapılan istihdamlar hakkında da bilgi verdi.

Başbakan Saner erken seçim konusunda en kısa zamanda tüm partilerle bir görüş alışverişi yapacaklarını da söyledi.
        
        
  

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