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"Saner’in oyunu talep edeceğim"

Ersan Saner’in kurultay yarışından çekilmesini değerlendiren Hasan Taçoy, “Ersan Beyi ziyaret edeceğim oyunu talep edeceğim” dedi

26 Ekim 2021 Salı 17:24
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"Saner’in oyunu talep edeceğim"
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Taçoy şöyle konuştu:

“Adaylıktan çekilmesini saygıyla karşılıyorum. Duygusal durumunu tahmin etmeye çalışsam da tahmin edemeyeceğim kadar oldukça psikolojik baskılar altında olduğunu düşünüyorum. Kendisi adına doğru bir karar ürettiğini düşünüyorum. UBP’ye zarar vermeme adına alınmış bir karardır. Kendi kendini aklamak için gireceği mücadelede makamını kullanmadan bunu yapacağını anlıyorum”

“ Kurultay sürecini nasıl etkileyecek, Ersan Bey, Faiz Sucuoğlu’na karşı bir tavır aldı” şeklindeki soruya karşılık Taçoy şöyle konuştu:

“Bu benim şansımı artırır mı artırmaz mı bilemiyorum ama UBP bütünü içerisinde zarar görmeden kucaklaşmak gerektiğini, Saner’in bu yarıştan çekilmesini kurultay alanındaki tartışma boyutunu ileri taşımama adına olumlu bir adım oldu. Saner Beyin aldığı karar açıklamalarıyla diğer adaylardan dönüşümlü olarak yarayacaktır. Üyeler kime daha yatkınsa ona destek verecektir, herhangi bir isim işaret etmiyor. Olumsuz olarak işaret ettiği arkadaş var sadece. Bundan dolayı süreci takip edeceğiz ve yakınen bunu görüp yaşayacağız. Hayırlı olsun ziyaretine gidip, oyunu talep edeceğim”

Yarışın ikinci tura kalacağı öngörüsünde olduğunu söyleyen Taçoy, yeni durum ile birlikte yarışın ilk turdan da bitme ihtimali olduğunu savundu

“Ben yarışın hep ikinci tura kalacağını öngördüm, ilk turdan bu iş bitmeyecek. Yüzde  60 diyorlar.. Hiç böyle bir sonuç ya da anket duymadım.  Faiz Bey IP adresi Kenya’dan olan oylardan bahsediyor herhalde..  Şimdiki durumda seçimin ilk turda bitme olasılığı var çünkü oylar 3’e bölünecek şimdi. Ben bu kurultayın birinci turdan da bitme ihtimali olduğunu düşünüyorum”

Faiz Sucuoğlu disipline verilmesi ve kurultay ertelenmesi  gibi bir girişim var mı?” sorusuna karşılık Taçoy, “Böyle bir girişim duymadım” dedi.

Kaynak : Ses Kıbrıs

Son Güncelleme: 26.10.2021 17:28
Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyErsan SanerIstifaKurultay
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