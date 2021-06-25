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Saner:Türkiye’nin destekleriyle Temmuz sonu itibarıyla nüfusun yüzde 70’i aşılanacak

Başbakan Ersan Saner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye’ye teşekkür etti.

25 Haziran 2021 Cuma 23:15
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Saner:Türkiye’nin destekleriyle Temmuz sonu itibarıyla nüfusun yüzde 70’i aşılanacak

Saner’in paylaşımı şöyle:

“Anavatan Türkiye’den bu gece de 50 bin Sinovac aşısı geldi ve toplam miktar 340 bin doza ulaştı. Bu gün itibari ile tüm eğitim ve turizm sektörü çalışanlarımız aşılanmış olup anavatanımızdan gelecek desteklerle, Temmuz sonu itibarıyla planladığımız üzere nüfusumuzun yüzde 70’ini aşılamış olacağız. Hedefimiz, lokomotif sektörlerimizin eski günlere dönmesi yolunda emin adımlarla ilerlemek, ve kalkınma çabalarımızı devam ettirebilecek noktaya mümkün olan en kusa sürede ulaşmaktır. Desteğini hep sürdüren Türkiye’mize ile siz çabalarımıza destek veren değerli halkımıza hükümetimiz ve şahsım adına bir kez daha teşekkür ederim…” 

Son Güncelleme: 25.06.2021 23:44
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersan Saner
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