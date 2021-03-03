Saner:Yaklaşık 400 milyon TL kaynak paketi ile reel sektörü destekleme kararı aldık

Başbakan Ersan Saner, yaklaşık 400 milyon TL kaynak paketi ile reel sektörü destekleme kararı aldıklarını söyledi. Saner, aşılama çalışmalarının da Türkiye ile birlikte aynı paralel ve kararlılıkla devam edeceğini de belirtti.

Başbakan Ersan Ersan BRT’de 14. Saat programına canlı bağlantı ile katılarak, 2021 yılı İktisadi ve Mali İşBirliği Protokolü’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Saner, “KKTC’nin 10 Milyar 240 Milyon civarında olan bütçesinin 2.5 Milyar TL’lık kısmı Anavatan Türkiye’mizin katkıları ile sağlanacak. 2020 yılından 2021 yılına aktarılan 750 Milyon TL’lik bir bütçe ile toplamda 3 Milyar 250 Milyon TL’lik bir kaynak gerek alt yapımızın güçlenmesi gerekse diğer hibeler ve krediler olmak üzere KKTC Maliyesi tarafından kullanılacaktır” dedi.

İki ülke arasında güçlü işbirliğinin önemine vurgu yapan Başbakan Saner, KKTC’nin özellikle alt yapı yönünden uzun zamandan beri yarım kalan çift şerit bölünmüş yollar ile yerleşim bölgelerinde bulunan üçüncü sınıf yolların tamamlanmasına başlanabilmesi kapsamında imzalanan protokol ile hayata geçirileceğini belirtti..

Ersan Saner, “Burada yapmış olduğumuz temaslarda KKTC Covid 19 salgınından dolayı dünyanın diğer ülkeleri gibi çok ciddi ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. Bu sadece KKTC’ye özgü bir olay değildir…Dolayısıyla ekonominin bu atılan adımlardan tabi sağlık en başta gelecektir ama sağlıkla birlikte ekonominin de birlikte paralel yürütülmesi pek de mümkün olmuyor. Zaten ülkemizde en büyük sıkıntının da bundan kaynaklandığını çok net biliyoruz ” dedi.

Başbakan Ersan Saner, yaklaşık 400 milyon TL kaynak paketi ile reel sektörü destekleme kararı aldıklarını söyledi.

Saner, “Hükümet olarak 360 Milyon TL civarında kaynak paketi açıklayıp ki bu ekonomimize elektrik katkı payını da koyacak olursak 400 Milyon TL civarından bir bütçe ile covid 19 sürecindeki reel sektörü destekleme kararı almış bulunmaktayız. Bu almış olduğumuz kararda bu protokol içerisinde Sayın Fuat Oktay ile değerlendirilmiş ve bizlere de Covid 19’dan dolayı reel sektörmüze yapılacak katkılardan dolayı yardımlarının süreceğini buradan ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Başbakan Saner, protokol kapsamında KKTC’de üretilen ürünlerin pazarlanabilmesi yönündeki bürokratik engellerin ortadan kalması yönünde de çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

Başbakan Ersan Saner, “Tarım alanında ürünlerimizin başta Anavatan Türkiye olmak üzere pazarlanabilmesi için de birtakım bürokratik engellerin de ortadan kaldırılması adına Anavatan Türkiye Cumuriyeti’nin ciddi bir çalışma yapıp bürokratik engellerin ortadan kalkması ve buna bağlı olarak da KKTC’de üretilen ürünlerin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde rahatlıkla ürün garantili olarak pazarlanabilmesi için gerekli çalışmalar da başlatılacaktır”dedi.

Ersan Saner, KKTC’nin mevcut durumundan daha ileriye gidebilmesi için 2021 İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde yapılacak olan çalışmalarla ülkenin refahının artması ve covid 19 sürecini yaşanan halkın daha rahat etmesi adına çok ciddi imkanlar yaratılacağını söyledi.

Başbakan Ersan Saner, 20 bin doz daha aşının KKTC’ye gönderilecek olmasının önemine değindi ve Türkiye aşıya eriştiği sürece KKTC’ye de yardımının devam edeceğini söyledi.

Başbakan Saner “Anavatan Türkiye Cumhuriyetimize bugün yapmış olduğumuz ziyaret ile 20 bin doz Sinovac aşının daha KKTC’ye geleceğini sayın cuhmhurbaşkan yardımcısı Oktay bildirmiş bulunmaktadır. Bu 20 bin doz aşı ile birlikte KKTC 100 bin doz aşıya ulaşacak demektir. Ülkedeki nüfusumuzun 380 bin olduğunu ifade edersem 50 bin aşı ile yani nüfusumuzun yaklaşık 7’de 1’i de aşılanmış olacağını söylerken dünyadaki birçok ülkeden de daha iyibir noktada olduğumuzu söylemek gerçekten çok doğru bir tespit olacaktır” dedi.

Başbakan Ersan Saner aşı konusundaki açıklamalarında şu ifadelere de yer verdi.

“Yanı başımızdaki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 1 Milyon 200 bin nüfusa sahip ve bugüne kadar Güney KıbrısRum Yönetimine 110 bin doz aşı gelmiş bulunmaktadır. Güney Kıbrıs RumYönetimi ile bizim nüfusumuza oranladığımızda 3kat bizden daha fazla olduklarını söylersem. Demek ki biz elimizdeki aşı miktarı Güney Kıbrıs’a göre yaklaşık 300 bin doz aşı olarak tekabül etmektedir. Bu rakamları özellikle vermek istiyorum Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin sağlık yönünden adımlar atıp, ekonomisini düzeltme adına yapmış olduğu katkının boyutu da bu çerçevede ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum”

20 bin doz aşının Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu aşı programı çerçevesinde öncelik gruplarına kullanılacağını belirten Başbakan Saner, aşılama çalışmalarını sürdürüp, ekonominin de önünü yavaş yavaş açmak için kararlı adımlarla yürüme fırsatı yakalanacağını vurguladı.

Başbakan Saner, “20 bin doz aşı kullanıldıktan sonra da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti aşıya eriştiği yönünde aynı miktarlarla bizlere yardımcı olacağının garantisini Fuat Oktay tarafından almış durumdayız. Hatta sayın Oktay çok net olarak şunu da söylemiştir KKTC asla aşısız kalmayacaktır . Bundan sonra aşılama çalışmamız aynı paralel de aynı kararlılıkla sürdürülecektir” dedi.

Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı görüşmede 500 yataklı hastane ve E-Devlet projelerinin de gündeme geldiğini ifade etti..

Başbakan Saner, “Lefkoşa bölgesinde yapılacak olan 500 yataklı Devlet Hastanemiz ve ülkenin en önemli projelerinden olan E-devlet projesi ve E-devletle ilgili olan binamızın da temellerinin atılması için gerekli her türlü hazırlıkların Anavatan Türkiye ile birlikte eşgüdüm halinde devam ettiğini de paylaşmak isterim”dedi.

BaşbakanErsan Saner konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay’a KKTC’ye göstermiş oldukları ilgiden ve katkıdan dolayı da teşekkür etti.

BRT



