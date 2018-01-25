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Sanık cezasını peşin çekmiş oldu

Ercan Havaalanı'nda uyuşturucu ile yakalanan sanık kısa süreli hapse mahkûm edildi...

25 Ocak 2018 Perşembe 11:10
Sanık cezasını peşin çekmiş oldu
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Diyalog gazetesinden Suna Erdenin haberine göre; Ercan Havaalanı’nda uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Murat Aydın hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 40 gün hapis cezası aldı.

Aralık 2017 tarihinden beridir cezaevinde yargılanmayı bekleyen sanık cezasını peşin çekmiş oldu. Kararda öncelikle davaya konu olan olgular aktarıldı. Sanığın 20 Aralık 2017 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Ercan Havaalanı'ndan giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeğinin tepki vermesiyle fark edildiği ve üzerine yapılan aramada 3 gram hintkeneviri bulunduğu belirtildi.  

Hoşgörü gösterilemez 

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı okuyan Yargıç Soytaç, sanık Aydın’ın ülkeye tasarrufundaki uyuşturucu madde ile geldiğini belirterek bu tür suçlara hoş görü ile yaklaşılamayacağını ifade etti. Yargıç Soytaç, sanığın işlemiş olduğu suçun cezasını ailesi ve ülkesinden uzakta çekecek olmasını lehine hafifletici neden olarak değerlendirdiklerini belirterek 3 gram ağırlığında hintkeneviri ithal ve tasarruf suçlarından 40 gün hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı. 

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Son Güncelleme: 25.01.2018 11:18
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