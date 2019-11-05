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Sanıklar suçlamaları kabul etmedi

05 Kasım 2019 Salı 17:39
Sanıklar suçlamaları kabul etmedi

(Kamalı Haber) - Yedidalga – Gemikonağı ana yolu üzerinde 2012 yılı içerisinde kullandığı plakasız dağ motoru ile devriye gezen polisleri fark ederek kaçmaya çalışan ve daha sonra kaza yaparak yaşamını yitiren Aras Kansay’ın kaza yapmasından sorumlu tutulan Polis aracını süren polis memuru Cafer Aygün ve yanında yolcu olan polis memuru Ali Çiftçi Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan huzurunda itham edilmelerinin ardından yargılanmalarına başlandı.

Kaza, 10 Haziran 2012 tarihinde 19.00 sıralarında Yedidalga - Gemikonağı anayolu üzerinde, Gemikonağı istikametine doğru motosikletle seyreden Aras Kansay’ın devriye gezen polisleri fark etmesi üzerine yönetimindeki motosikletin anayol dışındaki toprak bankete çıkıp, dengesini kaybederek sağ şeride geçerek, karşı istikametten gelen taksi araca çarpmasıyla meydana gelmiş ve Kansay olay mahallinde yaşamını yitirmişti. Polis aracını süren polis memuru Cafer Aygün ve yanında yolcu olan polis memuru Ali Çiftçi, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkmesi’nde Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne, Yolun sağını muhafaza etmeme, tehlikeli sürüş yapıp kazaya neden olma suçlarından itham edildi. Sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Davanın duruşmalarına başlandı.

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SanıklarKabulEtmedi
Yorumlar
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ADALET 2019-11-05 18:42:47

saçmalık ? Görevini yapan polis memuru neden ondan sorumlu oluyor ? Oldu o zaman her önüne gelen plakasız motorlu araçla gezsin istediği gibi cirit atsın ortalığın tozunu dumanına katsın ama polis takip etmesin ? İnsaftır ya sırf yargılama yapmak için yargılamayın insanları !

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Magusalı 2019-11-05 20:20:13

Polis takibi ve görevi yaparken adam kaza yaparak ölebilir, kuyuya düşebilir, damdan düşebilir, geçmişte olmuştur. Hiçbir polis de yargılanmamıştır. Çünkü yasa ihlali yapmamışlardır.

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Magusalı 2019-11-05 20:11:01

Yeni bir anlayış ortaya çıktı. Mahkeme temizlesin. Temizleyecek Mahkeme değil tahkikat memurudur. Şahadet yoksa savcılık dosyayı dosyalamayacak. Mahkeme boşuna menkul edilmeyecek.

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Magusalı 2019-11-05 20:17:23

Bu olaylarda adli ölüm tahkikatı yapılır. Bu tahkikattı yapan adli ölüm yargıcıdır. Bu yargıç polisleri kusurlu ve suç işlemiş kanaatine varırsa yargılanmalarına emir verir. Belki de böyle olmuştur.

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