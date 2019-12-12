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Sanıklara 2 yıl hapis cezası!

Enver Algun ve Cemil Uçarcan 18 ay ve Murat Tabakoğlu 2 yıl hapis cezası aldı

12 Aralık 2019 Perşembe 16:12
Sanıklara 2 yıl hapis cezası!

(Kamalı Haber) - Gönyelide 15 Eylül 2017 tarihinde, Alınan ihbar üzerine zanlı Enver Algun’un kalmakta olduğu ikametgâha gerçekleştirilen operasyonda 22 gram 383 miligram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde ile yakalanan Enver Algun ve Cemil Uçarcan 18 ay ve Murat Tabakoğlu 2 yıl hapis cezası aldı. Sanıkların denetimli serbestlik talebi, tasarruf ettikleri miktarın yasada belirlenen 3 gramın üzerinde olması nedeniyle reddedildi.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Şerife Kâtip açıkladı. , Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, uyuşturucu suçlarının arttığına ve toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değindi. Kâtip, sanıkların 22 gram 383 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeyi ithal ve tasarruf etmelerini aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Yargıç Kâtip, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile Enver Algun ve Cemil Uçarcan 18 ay ve benzeri suçtan sabıkası olan Murat Tabakoğlu’na 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Son Güncelleme: 12.12.2019 16:22
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberCezaHapisYıl2Sanık
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