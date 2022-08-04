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Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitleri, Erenköy Şehitliği’nde törenle anılacak

Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü’nün 58’inci yıl dönümü nedeniyle 8 Ağustos Pazartesi günü Erenköy Şehitliği’nde tören düzenlenecek.

04 Ağustos 2022 Perşembe 11:31
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Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitleri, Erenköy Şehitliği’nde törenle anılacak
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Tören saat 10.30’da protokol sırasına göre, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Yenierenköy Belediyesi Başkan Vekili ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı tarafından çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı tarafından Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı, Yenierenköy Belediyesi Başkan Vekili ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı konuşma yapacak.

Şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve dua okunmasıyla tören sona erecek.

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