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Şanlıurfalı 25 gazi Barış Harekatı kutlamaları için KKTC'de

Savaştıkları toprakları 48 yıl sonra ziyaret edecekler

17 Temmuz 2022 Pazar 15:52
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Şanlıurfalı 25 gazi Barış Harekatı kutlamaları için KKTC'de
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Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Şanlıurfalı 25 gazi, Viranşehir Kaymakamlığı ve Belediyesinin düzenlediği etkinlik kapsamında, harekatın yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere KKTC'ye geldi.

Belediyede yapılan açıklamaya göre, Viranşehir ilçesinde yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinin talepleri üzerine, Viranşehir Kaymakamlığı ve Belediyesi gaziler için gezi programı düzenledi. 25 gazi, Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel ve Belediye Başkanı Salih Ekici tarafından 48 yıl sonra savaştıkları toprakları ziyaret etmeleri için uğurlandı. Gaziler, 20 Temmuz'daki harekatın yıl dönümü kutlamalarına da katılacak.

Kaymakam Önder Çengel, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, gazilerin bu ülke için çok değerli olduğunu belirterek, "Kazasız belasız bir şekilde gidip gelmelerini arzu ediyoruz. Onlar bizler için çok değerli, çok kıymetli, başımızın tacı, onlar bizim kahramanlarımız, onlar bizim ecdadımız, onlara her baktığımızda şanlı tarihimizi hatırlıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Ekinci ise insan odaklı hizmet anlayışı kapsamında şehit yakınları ve gaziler için özel programlar düzenlediklerini ifade etti.

Gazilere gezileri sırasında kendisinin de eşlik edeceğini aktaran Ekinci, "Göreve geldiğim günden beri muharip gazilerimiz bir defa daha Kıbrıs'ı görmek istiyorlardı. Bunun için Kaymakamlığımızla birlikte çok uğraştık ve bu emelimizi gerçekleştirdik. Muharip Gazilerimizi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kıbrıs'a uğurluyoruz. Gazilerimize iyi yolculuklar diliyoruz." dedi.

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