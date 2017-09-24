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Şans eseri yaralanan olmadı!

Başkent Lefkoşa’da dikkatsiz sürücü trafik kazasına neden oldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı...

24 Eylül 2017 Pazar 12:07
Şans eseri yaralanan olmadı!


Ahmet İkidereli

Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük bulvarında önceki akşam saat 23.50 sularında meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Kaza, Emir Sunkar’ın yönetimindeki KV 626 plakalı araçla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde dikkatsiz bir şekilde batı istikametine doğru tek yöne doğru seyrettiği sırada, o esnada  doğu istikametine doğru seyreden Alirıza Çiçekseven yönetimindeki NC 022 plakalı  salon aracın sol arka yan kısmına çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yeni Bakış Gazetesi

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