Şans eseri yaralanan olmadı!

Ahmet İkidereli
Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük bulvarında önceki akşam saat 23.50 sularında meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.
Kaza, Emir Sunkar’ın yönetimindeki KV 626 plakalı araçla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde dikkatsiz bir şekilde batı istikametine doğru tek yöne doğru seyrettiği sırada, o esnada doğu istikametine doğru seyreden Alirıza Çiçekseven yönetimindeki NC 022 plakalı salon aracın sol arka yan kısmına çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Yeni Bakış Gazetesi