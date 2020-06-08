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Şans Girne’ye güldü!

Devlet Piyangosu’nun 18 Mart tarihinde gerçekleşecek olan ve salgın sebebi ile ertelenen çekilişi bu akşam gerçekleşti.

08 Haziran 2020 Pazartesi 22:23
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Şans Girne’ye güldü!

Başbakanlık Piyangolar Birimi, Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 19306 numaralı bilete isabet etti. Bilet Girne bayisi Turgut Çeken tarafından satıldı.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 9 Haziran (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

Anahtar Kelimeler:
Devlet Piyangosu
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