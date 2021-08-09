Şans Güzelyurt’a güldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 71874 numaralı bilete isabet etti.

Talihli bilet, Güzelyurt bayi Safiye Kolcu tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 9 Ağustos 2021 itibarıyla satışa sunulacaktır.





