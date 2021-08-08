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Şans Güzelyurt’a güldü!

350 Bin TL’lik Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti....

08 Ağustos 2021 Pazar 21:59
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Şans Güzelyurt’a güldü!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 71874 numaralı bilete isabet etti.Talihli bilet, Güzelyurt bayilerimizden Safiye Kolcu tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı
20 TL olarak, 9 Ağustos 2021 itibarıyla satışa sunulacaktır.

BİLETLERİNİZİ KONTROL ETMEDEN ATMAYINIZ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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350 Bin TLlik Devlet PiyangosuDevlet Piyangosu
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