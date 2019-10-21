Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesi onaylandı

Başbakanlığın Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

Tasarı hakkında bilgi vermek üzere Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu kürsüye çıktı. İlgili değişikliğin lisanslamalar ve sektördeki sıkıntıları içerdiğini ifade eden Amcaoğlu değişikliğin ayrıca şans oyunları oynadıktan sonra kazandıkları tutarlarla ülkeyi terk edecek kişilere kolaylıklar sağladığını dile getirdi.

Amcaoğlu tasarının şans oyunlarından turizm fonuna aktarılması gereken tutarları da içerdiğini belirtti.

Amcaoğlu kendisine yöneltilen sorular üzerine ilgili değişikliğin kara parayla mücadele konusunda bir sıkıntı yaratmayacağını söyledi.

Bakan Amcaoğlu ivediliğin onay bekleyen turizm yatırımları nedeniyle istendiğini de söyledi.

ARIKLI

Konuyla ilgili YDP Genel Başkanı Erkan Arıklı da söz aldı. Şans oyunları konusunda köklü bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Arıklı, ele alınan tasarıyla verilecek izin sayısındaki sınırlamaların ortadan kaldırıldığını söyledi.

Tasarının ciddi şekilde kara para aklanmasına neden olacağını savunan Arıklı “Bu yasa bana göre çok yanlıştır” dedi.

Arıklı daha önce bu konuda paydaşlarla birlikte hazırlanan ve üzerinde iki yıl çalışılan tasarının ele alınmasının daha doğru olacağını söyledi, “neden eksikleri olan bir değişiklik yapılıp daha sonra kapsamlı bir yasa hazırlanması yoluna gidildiğini” sordu.

AMCAOĞLU

Bunun üzerine yeniden kürsüye çıkan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2 milyon turiste ulaşmak hedefi göz önüne alındığında bu tasarının ivediliğinin anlaşılabileceğini anlattı.

Turizmin bir devlet politikası olduğunu kaydeden Amcaoğlu izin konusunun Bakanlar Kurulu yetkisine bağlanmasından korkulmaması gerektiğini ifade etti.

ERHÜRMAN

Daha sonra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz aldı. İlgili tasarıyla, mevcut ön izin koşullarından bazılarının kaldırıldığını dile getiren Erhürman, tasarıda talepleri reddetmekle ilgili gerekçelerin de bulunmadığını bu şekilde izinlerin önünün sınırsız şekilde açıldığını belirtti.

Erhürman yasanın bir şey reddedilecekse bunun gerekçelerini de içermesi gerektiğini kaydetti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da ülkede yatırım yapmaya hevesli saygın kurumlar bulunduğunu dile getirerek bazı büyük yatırımcıların bakanlık koridorlarında meclis koridorlarında ne zaman yatırım yapabileceklerini sorduğunu, yalvarır hale geldiğini söyledi.

Yatırımlara takoz konmaması gerektiğini söyleyen Başbakan Tatar, izin iptal ve devriyle ilgili çok spekülasyonlar yaşandığını ifade ederek, bunun sadece bakanın yetkisinde olmasının yaratacağı sıkıntılara değindi.

Tatar şartlar arasında 5 yıldızlık 500 yataklı otel olması gibi kurallar bulunduğuna da işaret etti.

Başbakan Tatar elbette uygun görülmezse Bakanlar Kurulu’nun ilgili başvuruya onay vermek durumunda olmadığını belirtti.

Kara paranın aklamasına hiçbir biçimde izin verilmeyeceğini dile getiren Başbakan Tatar bunu önlemek için yasaların mevcut olduğunu söyledi.

DENKTAŞ

Daha sonra DP Milletvekili Serdar Denktaş, yasanın ivediliğine DP olarak oylarının olumlu olacağını dile getirdi.

Sınırlamanın yanlışlığının görüldüğünü tamamen sınırsız olmanın da zararları olduğunu söyleyen Denktaş, tartışmanın çok ince bir çizgide olduğunu belirtti.

Sınıra karşı olanların da sınır koyma taraftarı olanların da speküle edilebileceğini kaydeden Denktaş, ülkenin yatırıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

İzinlerin önündeki sınırları kaldırırken teşviklendirme sisteminin de elden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Denktaş, bir reddetme gerekçesi oluşturulmasının komite safhasında tartışılabileceğini ifade ederek, esas yasanın mutlaka gündeme gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Denktaş mutlaka ileri dönük önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yatırımların casino ile özdeşleştirildiğini söyleyerek Güneye giden milyonlarca turistin casino için gitmediğini, casinoları yatırımla turizmle özdeşleştirmenin doğru olmadığını belirtti.

Özyiğit, ülkede alternatif turizm modellerinin tartışılması gerektiğini anlattı.

İzinlerdeki sınırın kaldırıldığını söyleyen Özyiğit, denetim aralığının 3 yıldan 30 yıla çıkarıldığını söyledi.

Özyiğit “Birileri bekleyebilir bizim TDP olarak bu tasarının ivediliğine oyumuz rettir” dedi.

TOPAL

HP Milletvekili Hasan Topal da “Casino olayı ıslah edilmeye muhtaçtır” dedi.

Topal casinonların Kıbrıs’ın doğal güzelliklerinin olduğu yerlere değil de havaalanına yakın bir yerde, hepsini bir yere toplayarak açılması gerektiğini söyledi.

Topal kumar oynamaya gelen kişinin doğal güzelliği görmeye gelmediğini dile getirdi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeniden kürsüye çıkarak kimsenin yatırımlara karşı olmadığını dile getirerek sorduğu sorunun taleplerin reddedilmesiyle ilgili herhangi bir gerekçe içerip içermediği olduğunu söyledi.

Mevcut düzenlemede hiçbir şekilde ret gerekçesi bulunmadığını dile getiren Erhürman, gerekçe göstermeden ret verilmesi halinde ya olayın davaya taşınacağını ya da yatırımcının ara emri alacağını söyleyerek hangi durumda başvuruyu reddetmeyi öngördüklerini sordu.

Eğer bazı durumlar ret verilebileceği söyleniyorsa bunun yasada yer alması gerektiğini söyleyen Erhürman “Biz bakarız, regülasyon kurumlarımız bize söyler” deniyorsa bunun yasada yer alması gerektiğini belirtti.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da tasarının ivediliğinin görüşüldüğünü bunun ivedi olup olmadığı tartışılıyorsa bunu anlayabileceğini, öte yandan tasarı şu anda sonuçlandırılmadığı için diğer itirazların komitede ele alınabileceğini kaydetti.

İzinlendirme konusunda tasarıda zaten belli kriterler bulunduğunu söyleyen Özersay bunların yeniden ele alınmasının komitede yapılabileceğini söyledi.

Boşa çıkan her bir ön izin için başka tartışmalar ortaya çıktığını söyleyen Özersay, güven hissini yaratacak olanın kurulacak mekanizmalar olduğunu belirtti.

HP’nin bet ofislerin kapatılması konusundaki görüşlerinin değişmediğini dile getiren Özersay casinolar konusundaki düşüncelerinin de bu alanın regüle edilmesi yönünde olduğunu kaydetti.

Özersay yapılacak değişikliğin daha az keyfi bir durum ortaya çıkardığını kaydederek buna objektif kriterler eklenmesiyle ilgili görüşlere açık olduklarını bunun komitede ele alınabileceğini kaydetti.

Tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.