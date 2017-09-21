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Şans oyunları yasası tamam

Komite, Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladı. Belediyelerin sokak aydınlatmasına ait elektrik borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kararname de komitenin gündeminde...

21 Eylül 2017 Perşembe 15:35
Şans oyunları yasası tamam

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün toplanarak Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite bugün UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında toplandı. Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı bir sonraki toplantıda görüşülmeye devam edilecek.

Bu değişiklikle mevcut yasadaki bazı kısıtlamaların giderilmesi, yatırımcıların önünün açılması ve sehven yapılan bazı yanlışlıkların düzeltilmesi öngörülüyor.

BELEDİYELERİN SOKAK AYDINLATMA BORÇLARI KOMİTE GÜNDEMİNDE
                                                                     
Öte yandan, komite İçtüzüğün 43’üncü Maddesinin (2)’nci Fıkrası Uyarınca Meclis Başkanlığınca Doğrudan Genel Kurulun Gündemine Alınan ve İçtüzüğün 88’inci Maddesinin (2)’nci Fıkrası Uyarınca Komiteye Geri Çekilen belediyelerin “Sokak Işıklandırmalarına Ait Elektrik Borçlarının Yeniden Yapılandırılması” ile “Sokak Lambalarına Enerji Temini, Tahsilatı ve İdaresi” hakkındaki yasa gücünde kararnamelerinin genel görüşmesini de gerçekleştirdi.

Komite toplantısına, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri Birikim Özgür, Biray Biray Hamzaoğulları, Demokrat Parti (DP) Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Hamit Bakırcı, Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy ile davetliler katıldı.

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