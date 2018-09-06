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Şansal’a sözlü saldırıya yasal işlem

 Barbaros Şansal'a sözlü tacizde bulunann Buray Büsküvütçü ve Aktaç Akai hakkında yasal işlem başlatıldı. 

06 Eylül 2018 Perşembe 10:40
Şansal’a sözlü saldırıya yasal işlem

Dün Lefkoşa’da Hamur Restoran isimli iş yerinde Buray Büsküvütçü ve Aktaç Akai 'nin modacı Barbaros Şansal’ın şahsına karşı yapmış oldukları mesele ile ilgili olarak zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Buray Büsküvütçü ve Aktaç Akai'ya rahatsızlık, itale-i lisan ve uygunsuz tavır hareket suçlarından dava getirildi. Soruşturma devam ediyor

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Son Güncelleme: 06.09.2018 11:43
Anahtar Kelimeler:
Barbaros ŞansalBüsküvütçüAtai
Yorumlar
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Kemal 2018-09-06 11:19:01

Barbaros Şansal bu ülkede uyuşturucu ile yakalandı yargılandı kefaletle serbest kaldı. Hukuk herkese eşit mi? Başkası neden hemen deport ediliyor. Kıbrıs Türkü ne hakaret eden adama tepki göstermek suç değil. O devlete karşı suç işliyor nerde sorugu nerde ceza. Mazlumlara zulm etmeyelim. Hukuk sistemi baştan aşağı yenilenmeli. Parası olana farklı olmayana farklı olamaz.

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Kemal 2018-09-06 11:22:26

Buray Büsküvütçü ve Aktaç Akai nin alnından öpmemiz gerekirken gözaltı olması çok komik. Video daki kıbrıslı olanalra da yazıklar olsun. Para için Vatanına küfredeni koruyor. Biz bakalım bundan sonra o restoranta gelirmiyiz. Szi ve sizin gibilere yazıklar olsun. Ben olsam o adamı komaya sokardım. Destek olun susmayın paranın esiri şansalın köpeği olmayın.

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vatandaş 2018-09-06 11:28:42 @Kemal

Kardeş sen ormanda mı yaşadın buraya kadar. Bizim polisimiz ve mahkemelerimiz var. Epeyce de adildirler. Ne o öyle yemek yeyen adama saldırmalar. Voyvoda kültürü bu. Hiç de pişman olmazsınız. Ne biçim kültür buuu.. Dükkan sahipleri saldırılan siz olsanız sizi koruyacaktı. Taraf tutmuyorlar. İşyerinde öyle olay mı olur. Linç kültürü bu. Yazıklar olsun.

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Kıbrız 2018-09-06 11:31:26

Bu insanlar eskiden TMT vardı. Bir kısmı istediğini çekip silahı vururdu. Onların çocukları ..Aynisini yapmaya çalışıyorlar. Babalarınız 74 sonrası kahveye çıkmaya korkardı. Yaptıklarınızın hesabı sorulacak diye. Siz de öyle olacaksınız. Bu devirde olmaz öyle şeyler. HAYAL KURMAYIN.

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Muhsin 2018-09-06 13:41:48

Kemal gardaşım burası kıprıs burda herşey olabilir adam kıprısa kıprıslılara hakaret ediyor aşağılıyor ve rahat rahat gelip burda yiyor içiyor geziyor ahanda bunlara para ver garışma gerisine ben o mekanin sahibi olsam sokmam adamı işyerime hade barrra der siktir ederim senin paran burda gecmez hade yAllah der göderirim ama nerede adam medeni bir şekilde tepkisini koymuş adama soruşturma açıyorlar burdaki geçler 0.01 mg uyuşturucuyla yakalanıyor bilmem kaç ay hapis yatıyor adamı uyuşturucuyla yakaladılar hapse atmadılar artı deport bile etmediler adam sosyal medyada kıprıs ve kıprıslılar için söylediklerinde haklı o zaman hakediyorlar

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