Şansal’a sözlü saldırıya yasal işlem

Dün Lefkoşa’da Hamur Restoran isimli iş yerinde Buray Büsküvütçü ve Aktaç Akai 'nin modacı Barbaros Şansal’ın şahsına karşı yapmış oldukları mesele ile ilgili olarak zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Buray Büsküvütçü ve Aktaç Akai'ya rahatsızlık, itale-i lisan ve uygunsuz tavır hareket suçlarından dava getirildi. Soruşturma devam ediyor