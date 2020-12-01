Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Ölümlü kazada karar verildi
Ölümlü kazada karar verildi
3 gün daha tutuklu
3 gün daha tutuklu
Polise saldırdılar
Polise saldırdılar
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı

‘Şanslı Kutu’ ikinci 125 Bini verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından 1 yıldır satışı devam eden Kazı Kazanlar kazandırmaya devam ediyor.

01 Aralık 2020 Salı 13:58
1347 Okunma
‘Şanslı Kutu’ ikinci 125 Bini verdi

3 TL’ye satılan Kazı Kazan ‘Şanslı Kutu’ şans oyunu ikinci büyük ikramiyesini bugün kazandırdı.

Lefkoşa bölgesi sakinlerinden bir vatandaşa çıkan 125 Bin TL’lik büyük ikramiye bugün daireden teslim alındı.

İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Osman Yıldızev, kazanana sağlıklı günlerde kullanması tememnisinde bulunarak tebrik etti.

‘Yılbaşına Rekor İkramiye dağıtılacak’

Devlet Piyangosu’nun  31 Aralık Yılbaşı Özel çekilişinde 2 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin çıkana kadar çekileceğine vurgu yapan Yıldızev, ‘bugüne kadar dağıtılan en yüksek ikramiye miktarı olacak’ müjdesini de verdi. Saat 18:00’de canlı yayınla BRT 1 HD ekranlarında yayınlanacak olan çekilişin sonuçlarına piyangolar.gov.ct.tr adresinden saat 20:00 itibarıyla ulaşabilirsiniz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Serhat İncirli
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Serhat İncirli
"Lute'a 5+1 konferansın olması gerektiğini söyledik"
"Lute'a 5+1 konferansın olması gerektiğini söyledik"
Lute- Tatar görüşmesi sona erdi
Lute- Tatar görüşmesi sona erdi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim