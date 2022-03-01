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Şantiyede panik: 150 işçi hastaneye kaldırıldı

Alsancak’ta kurulan, bir şantiyede bulunan 150 işçi, ‘gıda veya su zehirlenmesi’ şüphesiyle Girne Akçiçek Hastanesi’ne başvurdu

01 Mart 2022 Salı 14:27
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Şantiyede panik: 150 işçi hastaneye kaldırıldı
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Alsancak’ta kurulan, Erdal Arabacıoğlu İnşaat Şirketi’ne ait şantiyede bulunan 150 işçi, ‘gıda veya su zehirlenmesi’ şüphesiyle Girne  Akçiçek Hastanesi’ne başvurdu, hastane müdahale için şantiyeye sağlık ekipleri gönderdi.

YENİDÜZEN'in aktardığı habere göre; Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Akpınar: “150 işçinin gıda zehirlenmesi şikayeti için ekip gönderdik”

İşçilerin kaldığı şantiyeye, dışarıdan gelen gıdalar nedeniyle zehirlenme yaşandığını ifade eden Girne Akçiçek Hastanesi Başhekim Süha Akpınar, işçilere gıda zehirlenmesi yönünde tedavi başlatıldığını kaydetti. Girne Akçiçek Hastanesi Başhekim Süha Akpınar, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada 150 kişinin gıda zehirlenmesi şikâyeti olduğunu, müdahale için işçilerin kaldığı şantiyeye sağlık ekiplerinin gönderildiğini ifade etti.

Erdal Arabacıoğlu İnşaat Şirketi yetkilisi Ahmet Arabacıoğlu: “İçme suyu kaynaklı olabilir… Tahlile gönderdik”

YENİDÜZEN’e konuşan şirket yetkilisi Ahmet Arabacıoğlu, işçilerin ‘ishal şikayeti’ nedeniyle hastaneye baş vurduklarını, dışarıdan aldıkları hazır içme suyuyla ilgili bir sorun yaşanabileceği tahmininde bulundu.

Zehirlenmemin gıda mı yoksa su nedeniyle mi olup olmadığının, bir hafta sonra çıkacak olan tahlil sonuçları ile tespit edilebilineceğine de değinen Arabacıoğlu, “Şantiye mutfağında kullanılan su nedeniyle bunların yaşandığını düşünüyoruz” dedi.

Kaynak: yenidüzen

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