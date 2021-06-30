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"Santrali kapatmak dahil her türlü eylemi ortaya koyacağız"

EL-SEN basın açıklaması yaparak, "Teknecik Elektrik Santrali’nden yükselen kirli dumanların nedeni tamamıyla son alınan akaryakıtların kalitesiz olmasıdır" dedi.

30 Haziran 2021 Çarşamba 11:43
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"Santrali kapatmak dahil her türlü eylemi ortaya koyacağız"

EL-SEN'den yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli Halkımız, Teknecik Elektrik Santrali’nden yükselen kirli dumanların nedeni tamamıyla son alınan akaryakıtların kalitesiz olmasıdır. Şu anda bacalardan kapkara dumanlar yükselmekte ve çalışanlar ile insanlarımızın sağlığını tehdit etmektedir. Teknecik Elektrik Santrali’ndeki teknik ekipler, bugüne kadar böyle kötü bir yakıtla karşılaşmadıklarını tarafımıza iletirken, kalitesiz olan yakıtın mevcut jenaraötrleri de kötü yönde etkilediği ve arıza çıkmasına neden olduğu bilgimize getirildi.

İhalesiz ve analizsiz bir şekilde alınan yakıt o kadar bir kötü ki, ekiplerimiz günde iki filtre değiştirmek zorunda kalıyor. Bu vurdum duymazlık bu şekilde devam ettiği, çalışanlarımız ile halkımızın sağlığı tehdit edildiği, söz verilen jeneratör yatırımları yapılmadığı ve kontrolleri tamamlanmadan bu kötü yakıt alındığı takdirde sendika olarak gerekirse Teknecik Elektrik Santrali’ni durduracağımızın bilinmesini isteriz. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu kimsenin babasının çiftliği değildir. Herkes haddini ve yerini bilecektir. EL-SEN olarak bu yaptığımız son uyarı derhal dikkate alınmadığı takdirde tekrar ediyoruz santrali kapatmak dahil her türlü eylemi ortaya koyacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz.

 

Son Güncelleme: 30.06.2021 11:53
Anahtar Kelimeler:
ELSENTeknecik Elektrik Santrali
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