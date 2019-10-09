Şanverdi'ye 28 yıl hapis cezası verildi

(Kamalı Haber) - Girne’de 1 Eylül 2018 tarihinde çocuk parkında Hasan Polat Sepetçioğlu’nu bıçaklayarak öldüren Fevzi Şanverdi hakkındaki davada karar açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Fevzi Şanverdi “Adam Öldürme”, “Kanunsuz Bıçak Taşıma” ve “Sarhoşluk” suçlarından mahkum edilerek, 28 yıl hapse mahkum edildi.

Sanık hakkındaki kararı mahkeme başkanı Füsun Cemaller okudu. Cemaller, olayın Girne’de 1 Eylül 2018 tarihinde çocuk parkında meydana geldiğini belirtti.Sanığın olayın öncesinde Hasan Polat Sepetçioğlu ile bir internet kafede tartıştıklarını, daha sonra Sepetçioğlu ve sanığın limana indiklerini, Sepetçioğlu’nun oradaki parkta bulunan banka uzandığını, sanığın yanındaki25 santim uzunluğundaki bıçakla uzanmış olan Sepetçioğlu’nu 2 kez ensesinden ve 1 kez de sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtığını belirtti.Cemallar, sanığın Beycanlar’da bir kahvehanede gözaltına alındığını ifade etti. Cemalller, tutuklanan sanığın 184 promil alkollü olduğunu da belirtti. Cemaller, sanığın benzer sabıkası olmasa da vahim zarar ve ciddi darp suçlarından sabıkası olduğunu ifade etti. Başkan Cemaller, sanığın ilk yakalandığı anda polise “ölmemişse çıkınca öldürürüm”cümlesi kullandığını ifade etti.Cemaller, bu sözün sanığın pişman olmadığını gösterdğini ifade etti.Cemaller, daha önceki sabıkasına bakılarak şuça ve şiddete meyilli bir kimse olduğunun görüldüğünü ifade etti.Sanık hakkındaki taammüden adam öldürme davası hakkında takipsizlik kararı verdiğini kaydeden Cemaller, sanığın diğer 4 davayı ise kabul ettiğini söyledi.Sanığı yargılandığı dört davadan suçlu bulup mahkum ettiklerini, sanığın olay öncesi çok içmesini ve cinayeti çocuk parkında işlemesin aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti. Adam öldürme suçlarının topluma korku ve endişe verdiğini kaydeden başkan, bu tür suçlara ibret ve cayrıdırı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.Cemaller, sanığın davalarını kabul etmesini de lehine değerlendirdiklerini belirterek, oy birliği ile 28 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Bu arada polis ve çevik birlik ekipleri cinayet kararı nedeniyle mahkeme önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.