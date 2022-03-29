Sapığın cezası belli oldu!

Kumyalı’da 2020 yılı Nisan ile Eylül ayları içerisinde 13 yaşındaki küçük kızla 6 ay boyunca 26 kez cinsel ilişkiye giren sanık Turgut Ağcabay’ın Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargı süreci dün tamamlandı.

“16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “16 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar”, “16 yaşındaki küçük çocuğu alıkoyma”, “Vahim zarar”, “16 yaşından küçük çocuğa karşı cinsel saldırı” ve “16 yaşından küçük çocuğa karşı cinsel taciz” davalarından yargılanan sanık Ağcabay, suçlu bulunarak 8 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

“CİNSEL SUÇLARDA ARTIŞ VAR”

Sanık aleyhindeki davanın kararını, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Musa Avcıoğlu okudu. sanık Turgut Ağcabay’ı aleyhine getirilen davalardan suçlu bulduklarını açıklayan Avcıoğlu, sanığın, mahkum olduğu “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “16 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar”, “16 yaşındaki küçük çocuğu alıkoyma”, “16 yaşından küçük çocuğa karşı cinsel saldırı” ve “16 yaşından küçük çocuğa karşı cinsel taciz” suçlarının genel olarak kamuya zararlı suçlardan olduğunu, sanığın mahkum olduğu “Vahim zarar” suçunun hayat ve sağlığa tehlike oluşturan suçlardan olduğunu kaydetti.

Avcıoğlu, sanığın mahkum olduğu “16 yaşından küçük çocuğa karşı cinsel saldırı” ve “16 yaşından küçük çocuğa karşı cinsel taciz” suçlarının Fasıl 154 Ceza Yasasında hafif suç olarak nitelendirildiğini ve bu suçlar için 3 yıla ve 2 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğüne dikkatleri çekerek, buna karşın sanığın mahkum olduğu “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “16 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar”, “16 yaşındaki küçük çocuğu alıkoyma” ve “Vahim zarar” suçlarının Fasıl 154 Ceza Yasasında ağır suçlar olarak nitelendirildiğini ve bu suçlar için sırasıyla müebbet, 6 yıla kadar hapis cezası, 13 yıla kadar hapis cezası ve 7 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü vurguladı.

2020 yılına ilişkin Mahkemeler Yıllık Faaliyet Raporları incelendiğinde sanık Turgut Ağcabay’ın mahkum olduğu “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “16 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar”, “16 yaşındaki küçük çocuğu alıkoyma”, “16 yaşından küçük çocuğa karşı cinsel saldırı” ve “16 yaşından küçük çocuğa karşı cinsel taciz” suçlarına benzer nitelikte olan cinsel suçların artış eğiliminde olduğunun görüldüğünü açıklayan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Musa Avcıoğlu, bu nitelikteki davaların Ağır Ceza Mahkemeleri huzurundaki sayısı 2018 yılında 19 iken, bu sayının 2019 yılında 33’e, 2020 yılında ise 38’e yükseldiğine dikkat çekti. Avcıoğlu, bu istatistiki verileri adli ihbar olarak kabul ettiklerini kaydetti.

Avcıoğlu, ayrıca cinsel nitelikli suçların, bilhassa çocuklara karşı işlenen cinsel nitelikli suçların yaygınlaşma eğilimde olduğunu mahkemelerin gündemindeki davalardan da gözlemlediklerini belirtti.

13 YAŞINDAKİ KIZLA 6 AYDA 26 KEZ CİNSEL İLİŞKİ YAŞADI

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Musa Avcıoğlu, sanık ile küçük kızın 2020 yılı Nisan ile Eylül ayları arasında birçok kez cinsel ilişkiye girdiklerini anımsatarak, sanığın verdiği iki gönüllü ifadesine göre bu süre içerisinde yaklaşık 26 kez cinsel ilişkiye girdiklerinin görüldüğünü belirtti.

Avcıoğlu, sanığın, suçların işlendiği tarihlerde kızın 16 yaşından küçük olduğunu bildiğini ifade etti.

Avcıoğlu, konu tarihlerde küçük kızın 16 yaşından küçük olduğu için yasa koyucunun getirdiği yasal düzenlemelere bağlı olarak cinsel davranışlara ve ilişkilere rıza göstermeye ehil olmayan bir kişi olduğuna dikkat çekerek, sanığın ise konu tarihlerde 29 yaşında, evli, iki çocuk babası olan, uzman asker olarak çalışan ve belli bir hayat tecrübesine ve olgunluğa sahip olan bir kişi durumunda olduğunu kaydetti.

Avcıoğlu, sanığın azımsanamayacak bir süre olan yaklaşık 6 ay boyunca soğukkanlı bir şekilde, değerlendirme yapma fırsatı olmasına rağmen herhangi bir nedamet ve pişmanlık göstermeksizin, küçük kız ile kendisi arasındaki ilişkiden şüphelenen eşiyle bu konuda tartışma yaşamaktan ders çıkarmayarak konu suçları işlemesi ve suç işlemeye devam etmekten vaz geçmesine imkan varken vazgeçmeyerek suç işlemeye devam etmesinin sanığa ceza takdir edilirken ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini açıkladı.

“ÇOCUKLARA YÖNELİK İŞLENEN CİNSEL SUÇLARDAKİ ARTIŞ TOPLUMU HUZURSUZ EDİYOR”

Avcıoğlu, ülkede cinsel suçlarda ciddi artış olmasının ötesinde son yıllarda çocuklara yönelik işlenen cinsel suçlardaki artışın toplumu huzursuz ettiğini ve tedirginlik yarattığına dikkat çekti. Bunun sonucu olarak, mahkemelerin küçüklere karşı işlenen suçları işleyen ve mahkum olanlara karşı ibret verici ve kamu menfaatine öncelik veren cezalar takdir etmelerinin, cezalandırma ilke ve prensiplerinin gereği olduğunu kaydeden Avcıoğlu, son yıllarda çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda artış olduğunu ve çocuklara yönelik cinsel suçlara ceza takdir edilirken kamu yararına ağırlık verilmesi gerektiğini, bu tür suçlardan mahkum olanlara ceza takdir edilirken caydırıcı, ibret verici ve etkin cezalar verilmesi gerektiğini vurguladı. Sanığa ceza takdir ederken kamu yararının korunması ilkesine ağırlık verilmesi gerektiği yineleyerek gerek bu tür suçlardan mahkum olan kişilere, gerekse potansiyel olarak bu tür suçları işleme eğiliminde olan kişilere bu tür suçları işlemekten caydırıcı, ibret verici, etkin nitelikteki uzun süreli hapislik cezası takdir edilmesi gerektiğini vurgulayan Avcıoğlu, sanığın oy birliği ile 8 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı.

Haber- Kayank : Kıbrıs Postası