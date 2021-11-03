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Sapığın hırsız arkadaşı!

Ülkemize 2 ay önce turist olarak gelen ve sokakta gördüğü çocuk, kız ve kadınlara karşı cinsel saldırıda bulunan zanlı Salman Salman’la bir kumarhaneden çanta çalan zanlı Tarıq Khan da tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Kasım 2021 Çarşamba 11:29
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Sapığın hırsız arkadaşı!
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(Kamalı Haber)

Ülkemize 2 ay önce turist olarak gelen ve sokakta gördüğü çocuk, kız ve kadınlara karşı cinsel saldırıda bulunan zanlı Salman Salman’la bir kumarhaneden çanta çalan zanlı Tarıq Khan da tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı.

Polis, 29-30.10.2021 tarihinde saat 19.40- 04:20 Lefkoşa Merit Casino ofis içerisinde Lefkoşa'da sakin G. B.' ye ait kahverengi çanta içerisinde olan 250 dolar, 1 adet altın kolye, TC kimlik kartı, KKTC Kimlik kartı ve oğlu adına ait TC kimlik kartını sirkat edildiğini belirtti.

Polis, zanlı Salman’ın 02.11.2021 tarihinde polise yaptığı beyanda Merit Casino’ya zanlı Tarıq Khan ile birlikte gittiklerini ve konu cüzdanı ofis içinden alıp, zanlı Khan’a teslim ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başladığını, alınacak olan kamera görüntülerinin incelenmesi, temin edilecek olan ifadeler ve halen aranmakta olan emarelerin mevcut olduğunu söyledi.

Polis, zanlının serbest kalması halinde alınacak kamera görüntüleri ve tanık ifadelerine ve aranmakta olan emarelere etki etmesinin kuvvetle muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, meselenin ciddiyetine bulgu yapıp, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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