Sapık adam komşusunun iç çamaşırını...

(Kamalı Haber) - komşusunun kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile tutuklanan Abbas Buluş dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, zanlının 20 Ocak 2019 tarihinde Girne’de bir apartmanda komşusu İ.G. isimli genç kıza ait çamaşır ipinden yere düşen iç çamaşırını alıp, kokladıktan sonra onun balkonuna geri attığını söyledi. Polis, zanlının daha sonra söz konusu genç kıza cinsel içerikli mektuplar yazıp, “İç çamaşırın çok güzel kokuyordu” şeklinde cümleler yazdığını söyledi. Zanlının İ.G. ile aynı apartmanda kaldığını, sürekli onu gözetlediğini belirtti. Zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 20’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmasına emir verdi.