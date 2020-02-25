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Sapık adam tutuklu yargılanacak!

Karşıyaka’da meydana gelen “Darp” ve “Cinsel Taciz” suçlarından tutuklanan 55 yaşındaki zanlı Şafak Karadağ, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderildi

25 Şubat 2020 Salı 10:37
Sapık adam tutuklu yargılanacak!
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Karşıyaka’da vefat eden kardeşinin eşini taciz eden ve yeğenini ciddi şekilde darp eden Şafak Karadağ, dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hüseyin Tosun, zanlının önceki gün Lapta bölgesinde aralarında ailevi sorunlar yüzünden tartıştığı ölmüş ağabeyinin 17 yaşındaki oğlunu sopa ile darp ettiğini anımsattı.

Polis, zanlının şikâyet üzerine aynı gün tutuklandığını belirterek, soruşturma aşamasında darp edilen çocuğun annesi, zanlının yengesinin ise bir şikâyette daha bulunduğunu ifade etti.

Yapılan şikâyette, zanlının 2019 yılı Haziran ayında yengesinin bahçesi içerisinde bulunduğu esnada pantolonunu çıkarıp yengesine cinsel organını gösterdiğine dair şikâyet yapıldığını aktaran Tosun, bu yönde de zanlı hakkında soruşturma başlatıldığına değindi.

Meseleyle ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlı Şafak Karadağ’ın geçmiş yıllarda ‘Vahim Zarar’ suçundan sabıkası bulunduğuna dikkat çekerek, serbest kalması halinde yeniden suç işleme ihtimali bulunan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.
Yargıç Meltem Dündar, zanlı Şafak Karadağ’ın 1 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Vefat eden eşinin kardeşi tarafından cinsel tacize uğrayan mağdur kadın HABERCİ’ye konuştu. Maruz kaldığı tacizlerin yıllardır devam ettiğini ve oğlunun darp edilmesinin bardağı taşıran son damla olduğunu söyleyen mağdur kadın, yargıya ve polise güveninin tam olduğunu açıkladı.

Kaynak : Haberci Gazetesi

Son Güncelleme: 25.02.2020 11:49
Anahtar Kelimeler:
Şafak Karadağ
Yorumlar
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Hadjji yanni 2020-02-25 12:11:13

Tipe bak at hırsızı

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Cennet Ada 2020-02-25 12:17:12

Adı cennet ada, cehenneme gidecek olan insanlarla dolduruldu!!!

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Daş 2020-02-25 15:43:09 @Cennet Ada

Evet taa osmanlı zamanından asıllarıda turkmendir yerel halk

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