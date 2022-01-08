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Sapık hırsız halen daha aranıyor!

Gazimağusa’da geçtiğimiz günlerde bir mahalleye dadanan sapık hırsız hala bulunamadı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 14:08
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Sapık hırsız halen daha aranıyor!
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Sekiz evde hırsızlık yapan şahsın; bir evden 3,500 dolar, başka bir evden 500 TL ve başka bir evden de ayakkabı ve kıyafet çaldığı, bu şahsın girdiği diğer evlerden ise kadın iç çamaşırı çaldığı bilgisine ulaşıldı.Gündüz vakti evleri gözetleyen sapık hırsız, akşam da evde olmayan vatandaşların evlerine girip başta iç çamaşırı olmak üzere çeşitli ev eşyaları ve bulduğu paraları çaldığı da gelen bilgiler arasında. Sapık hırsızın kameralara yakalandığı tespit edilerek, sapık hırsızın yakalanması çalışmaları devam ediyor. Kimliği belirlenmeyen sapık hırsızın yakalanmasına yönelik arama çalışmaları sürüyor.

TÜM ARAMA ÇALIŞMALARINA RAĞMEN BULUNAMADI!

Kimliği belirlenmeyen hırsızın yakalanmasına yönelik arama çalışmaları sürüyor.

Mahalle sakinleri şu sözlere yer verdi:

“Mahalle halkı olarak, polisimize sapık hırsızın yakalanmasına yönelik yardımcı olmak istemekteyiz. Yine evlerin içine girmeye çalışırken gördük, huzurumuz kalmadı. Bir an önce sapık hırsızın yakalanmasını istiyoruz. Can güvenliğimizden şüphe ediyoruz. Korkudan evlerimizde oturamaz durumdayız ve polisten destek bekliyoruz” dedi. (MHA)

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