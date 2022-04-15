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Sapık mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Nisan 2022 Cuma 15:04
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Sapık mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, zanlının Cinsel Saldırı suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 2022 Mart ayı içerisinde Lefkoşa'da sakin zanlının (E- 27) Yakın Doğu Üniversitesine ait otobüs içerisinde seyahat etmekte olan Lefkoşa'da sakin L.T isimli öğrencinin kalçalarına erkeklik organını sürtmek ve elini omzuna atmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, olayın polisin bilgisine 13.04.2022 tarihinde gelmiş olup adı edilenin tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili başlatılan soruşturmada şikâyetçinin zanlıyı internet haberlerinde çıkan eski bir haberden görüp tanıdığı ve polise geldiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, meseleyle ilgili üç yeni şikayet daha olduğunu ve 1 kişiden tanık ifadesi alındığını belirtti.

Polis, meselenin infial yarattığını, alınması gereken ifadeler ve tespit edilmesi gereken tanıklar olduğunu söyledi. Polis, geniş çaplı tahkikat gerektiren bir mesele olduğundan zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Not: Zanlı 2018 yılında da aynı suçla tutuklanmış ve para cezası almıştı

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