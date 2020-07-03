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Sapık yakalandı!

Köpeğe cinsel tacizde bulunan sapık adam yakalandı.

03 Temmuz 2020 Cuma 08:10
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Sapık yakalandı!

Geçtiğimiz günlerde Gazimağusa’da  sokak ortasında köpeğe cinsel tacizde bulunan sapık, ülkede infiale yol açmıştı. 

O sapık adam yakalalandı.

Altın Patiler Derneği sosyal medya hesabında şunları paylaştı:

Geçtigimiz günlerde Gazimağusa’da sapık bir erkek 06:30 sıralarında sokak ortasında bir köpeğe cinsel istismarda bulunmuştu! Bir restoranın kamerasına yansıyan görüntüler sayesinde bilgimize gelen bu konuyu derhal polise bildirerek Avukatimiz Sevilay Ileri araciligiyla sikayetci olduk.

Günlerdir bekleyisin ardindan daha fazla dayanamayip Magusaya giden Kibris Hayvan Haklari Derneginden arkadaslarımız sokak sokak bu sapigi arayarak en sonunda bularak polise teslim etti!!!

Tüm hayvanseverler adina arkadaslara sonsuz tesekkur ederiz! Simdi sira bu adamin en agir cezayla yargilanmasini saglamak!!!

Ceza Yasası madde 175, bir hayvanla cinsi münasebette bulunan herhengi bir kişi, ağır bir suç işlemiş olur ve 3 yıla kadar hapis cezası vardır.

Mahkeme saatini sabah paylasacagiz!

Anahtar Kelimeler:
SapikCinsel TacizHayvan HaklarıAltın Patiler Derneği
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Kıbrıslı 2020-07-03 09:32:20

En ağır şekilde cezalandırılsın. Kimyasal hadım da yapılsın. Bu ada bunlara alışık değil...

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Kibrisim 2020-07-03 10:55:19 @Kıbrıslı

Aynen kibris böyle terbiyesizliğe alışkın değil zaten bizim kendi vatandaşımız yapmıyor böyle pislik doldurdular yabancıları bunun içine güzelim adam ne hale geldi

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