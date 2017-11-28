Sapıkça tecavüze 7 yıl hapislik!

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Lefkoşa’da infiale neden olan Ö.Y.H., isimli genç adamı kaçırıp tecavüz ettikten sonra, tehditle senet imzalatıp parasını gasp eden Murat Buhur aleyhindeki dava karara bağlandı. Buhur’a yardım etmekten yargılanan suç ortağı Atakan Demirtaş Ekim ayında Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Cinsel dokunulmazlığı ihlal” ve “Soygun” suçlarından 2 yıl hapse mahkûm edilmişti.



Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Ulunay açıkladı. Ulunay ,kararda olayın Mart ayında Kanlıköy’de meydana geldiğini anımsatarak sanık Buhur’un Ö.Y.H. ile önceden telefonda mesajlaşarak Lefkoşa’da bir alışveriş merkezi önünde buluştuklarını, Atakan Demirtaş’ın ise aracın arka koltuğuna saklandığını kaydetti. Buhur ve Ö.Y.H.’nin para konusunda anlaşamadıkları için arabada tartışmaya başladıklarını anımsatan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay, aracın arka koltuğunda saklanan Atakan Demirtaş’ın Ö.Y.H.’nin sırtını yumrukladıktan sonra zorla alıkoyarak Kanlıköy’e kaçırdıklarını ifade etti. Ö.Y.H.’nin sorgusunda Buhur ve Demirtaş tarafından şiddet tehdidi ile kaçırıldığını söylediğini kaydeden Ulunay, zanlıların ayrıca bıçak tehdidi ile Ö.Y.H.’ye borç senedi imzalattıklarını ve 1500 TL parasını gasp ettiklerini belirtti.



Ülkede cinsel saldırı suçlarının giderek yaygınlaştığını, cinsel suçların toplum nazarında tiksindirici suçlar olduğuna vurgu yapan Kıdemli Yargıç, Demirtaş’ın olaydaki eyleminin gözcülük yapmak olduğunu belirtirken, Buhuru’un suçunun ise daha baskın olduğunu ifade etti.



Buhur’un suçu işlemeden önce hazırlık içinde olduğunu ve suçun nerede işleneceğine kadar plan yaparak karar verdiğine bulgu yaptıklarını kaydeden Kıdemli Yargıç Alev Ulunay suçlu bulup mahkûm ettikleri sanık Murat Buhur’u 7 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.