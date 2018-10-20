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Sapıklık bir türlü değil

Kız arkadaşının uygunsuz fotoğraflarını çekti

20 Ekim 2018 Cumartesi 17:40
Sapıklık bir türlü değil

(Kamalı Haber) -  Karaoğlanoğlu’nda Meydana gelen özel hayatının gizliğine ayrı hareket suçlamaları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı N.A dün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan Polis memuru Ömer Faruk Şengil olayla ilgili bulguları aktardı. Şengil, 2018 yılı Ekim ayı içerisinde Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen Özel Hayatın Gizliliği suçu ile ilgili zanlı N. A.’nın methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının Ekim 2018 ayı içerisinde kız arkadaşı olan,  G.A.’nın cinsel içerikli görüntülerini bilgisi dışında telefonuna çekip, kayıt altına alarak özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Şengil, 19 Ekim 2018 tarihinde alınan şikayet üzerine bahse konu suçu işlediğini ve kayıt altına aldığı görüntüleri üç ayrı şahsa yolladığını itiraf eden zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Zanlının cep telefonu ve bilgisayarında ilk safhada yapılan incelemede birçok kıza ait cinsel içerikli görüntülerin olduğu tespit edildiğini söyleyen Şengil, bu bağlamda soruşturmanın genişletildiğini kaydetti. Polis, zanlı aleyhine başlatılan tahkikatın devam ettiğini belirterek, tahkikatı salimen yürütebilmek için ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gökan Asafoğulları, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
SapıklıkKaraoğlanoğluTutuklamaHaberGündemKıbrıs
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