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Sapsızoğlu: Nitelikli bir başkent için daha fazla yatırımın şart

HP Lefkoşa İlçe Başkanı Sapsızoğlu: “Yatırıma daha fazla bütçe ayıran Lefkoşa Türk Belediyesi hayal ediyoruz”

10 Haziran 2018 Pazar 16:42
Sapsızoğlu: Nitelikli bir başkent için daha fazla yatırımın şart

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa İlçe Başkanı Hasan Sapsızoğlu, nitelikli bir başkent için daha fazla yatırımın şart olduğunu belirtti.

Yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Sapsızoğlu, Halkın Partisi’nin Başkent Lefkoşa’da nitelikli bir liste ile yarışta yer aldığını vurguladı.

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“Yerel yönetimler çağdaş demokrasilerde hayati öneme sahiptir. Buradan hareketle ülkemizde yerel yönetimler noktasında gelişen bunalımın, ülkenin bütününe zarar veren bir yerde durmaya devam ettiğini” söyleyen Sapsızoğlu, bu durumun ülkenin kaderi olamayacağını kaydetti.

Sapsızoğlu, “Bu durumun önüne geçebilmek, yerelde farklı düzeyde yatırımların önünü açabilmek için planlılık ilkesini temel alan, mali disiplini önemseyen ve yeni idari yapılanma öngören projelerimiz vardır” dedi.

Lefkoşa özelinde bütçeden yatırıma ayrılan payın son derece düşük olduğuna dikkat çeken Sapsızoğlu, yeni dönemde yatırıma ayrılan payın artması için çaba sarf edeceklerini söyledi. 

Kaynak artırımının sadece bir bacağı oluşturduğunu ifade eden Sapsızoğlu, ilgili gelirlerin nasıl dağıtıldığının da önemli olduğunu düşündüklerini belirtti.

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