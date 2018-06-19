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Sapsızoğlu: "Tabela vergisi yeniden düzenlenecek"

Halkın Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Hasan Sapsızoğlu, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

19 Haziran 2018 Salı 12:32
Sapsızoğlu: "Tabela vergisi yeniden düzenlenecek"

Halkın Partisi’nin Başkent Lefkoşa’da nitelikli bir liste ile yarışta yer aldığını vurgulayan Sapsızoğlu, nitelikli bir başkent için çalışacaklarını yineledi.

Metropol yoluna ziyaret gerçekleştiren Halkın Partisi belediye meclis üyesi adayları halkın sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı. Sorunların çözümü için planlılık ilkesini temel alan, mali disiplini önemseyen ve yeni idari yapılanma öngören projelerini aktarma fırsatı bulduklarını ifade eden Sapsızoğlu, halkımızdan gördüğümüz ilgi yürüdüğümüz yolun doğru bir yol olduğunun en büyük göstergesidir dedi.

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Lefkoşa özelinde bütçeden yatırıma ayrılan payın son derece düşük olduğuna dikkat çeken Sapsızoğlu, yeni dönemde yatırıma ayrılan payın artması için çaba sarf edeceklerini yinelerken, kaynak artırımının yanı sıra ilgili gelirlerin nasıl dağıtıldığının da önemli olduğunu düşündüklerini söyledi.

Lefkoşa genelinde temas ettikleri esnafın Tabela Vergisi olarak bilinen vergilendirmeden şikayetçi olduklarını gördüklerini ve bununla ilgili düzenleme yapılması için çalışma başlatacaklarını sözlerine ekledi.

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