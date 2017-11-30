Saraçoğlu Vakfı’ndan özel tasarım not defteri

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına hazırlanan özel baskılı not defterleri yarın satışa sunuluyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kapak dizaynını sanatçı Rukiye Ulusan’ın yaptığı 3 farklı renkten oluşan özel tasarım defterler vakıftan satın alınabilecek.

Digiturk Kıbrıs Distribütörü Digitech İletişim’in basımını üstlendiği defterler 10 TL’den satışa sunulacak.

Daha fazla bilgi +90 (392) 227 0616 ve +90 (392) 227 0617 numaralı telefonlar aracılığıyla Atatürk Caddesi, No: 20 Lefkoşa Mahkemeler Karşısı adresindeki vakıf yetkililerinden elde edilebilir.

Her yıl en az bir yeni ürünü satışa sunarak gelir elde etmeyi amaçlayan vakıf, daha önce de sponsorların desteğiyle özel tasarımlı bez çanta ve kupa bardağı satışa sunmuştu.

