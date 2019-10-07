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Şarap hırsızı tutuklu yargılanacak

07 Ekim 2019 Pazartesi 16:05
Şarap hırsızı tutuklu yargılanacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da bir eve girerek, 12 şişe şarap çalan zanlı Recep Çelik aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Umut İnan’ın oy birliği ile sanık aleyhine vermiş oldukları kararı Başkan Gazi açıkladı.

Gazi sanığın işlemiş olduğu suçun Ev açma sirkat suçu olduğunu bu tür suçların ciddi caydırıcı cezalar ile cezalandırılması gerektiğini belirtti. Başkan Gazi işlenen suçun son yıllarda artış gösterdiğini ve toplumda huzuru bozduğunu belirterek kimsenin başka birine ait olan bir malı çalma hakkı olmadığını söyledi. Başkan Nüvit Gazi bu nedenle suçlu bulup mahkûm ettikleri sanığı bu tür suç işlemeye meyilli kişileri de caydırması amacı ile 10 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.


 

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Anahtar Kelimeler:
Şarap Hırsızı
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