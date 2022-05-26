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Saray'da toplantı; vatandaşların rahat nefes alabilmesi için yapılabilecekler görüşüldü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile Esnaf ve Zanaatkarlar Merkez Birliği’ni ayrı ayrı kabul etti.

26 Mayıs 2022 Perşembe 13:05
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Saray'da toplantı; vatandaşların rahat nefes alabilmesi için yapılabilecekler görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile yapılan toplantıda, kara geçiş kapılarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi, banka borçlarının yapılandırılması, vatandaşların alım gücünü artırma, temel maliyetlere destek verme, meslek liseleri ve kalifiye eleman eksikliği,  kooperatifçiliğin desteklenmesi, turizm ve enerji konuları ele alınarak bu konularda atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Esnaf ve Zanaatkarlar Merkez Birliği heyeti ile toplantıda ise, ekonomik konular, bütçe olanakları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin önemi değerlendirilirken, kaynakların dağıtımında kayıt dışılığın önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, oda tarafından esnafa sağlanan 5 yıl vade ve 275 bin TL’ye kadar oaizli kredilerin verilmekte olduğu dile getirildi. Toplantıda, kurumların ayakta durarak vatandaşların rahat nefes alabilmesi için yapılabilecekler görüşüldü.

Toplantılara, KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç ve yönetim kurulu üyeleri, Esnaf ve Zanaatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katılırken, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.

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