Saray'da 'Tufan' koptu...

Erhürman, "Bu ekonomik krizin ortasında yaşananlar maskaralıktır" dedi.

"Yapılmaya çalışılan bu toplumun özgüvenini yok etmeye çalışılmaktır" diyen Erhürman, "Bu maskaralıktan kimse kahraman çıkaramaz" şeklinde konuştu.

Erhürman, "Sayın Tatar'a Sunat Atun'u neden görevden alamadığını sorduk ama Tatar bize cevap veremedi" dedi.

CTP’nin hükümet kurmak için hükümet kurmayacağını da vurgulayan Erhürman, “CTP hükümet kurarsa söylediklerini yapmak için hükümet kurar. Euro’ya endeksleme politikasını kademeli olarak hayata geçirmek için kurar, müdürlerin atanmasını üçlü kararnamenin dışına çıkarmak için kurar” diye konuştu.

DETAYLAR GELİYOR...