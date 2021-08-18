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Sarhoş adam çocukları dövdü

Girne’de meydana gelen olayda sarhoşluk çocuklarını darp suçlarından gözaltına alınan M.M(Turist-İngiltere) tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 08:38
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Sarhoş adam çocukları dövdü

Girne’de meydana gelen olayda sarhoşluk çocuklarını darp suçlarından gözaltına alınan M.M(Turist-İngiltere) tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli Polis, zanlının önceki gün saat 21.00 sıralarında Ozanköy’de bir restoranın içerisinde 127 miligram alkolün tesiri altında olduğu sırada kendisine içki verilmediği gerekçesiyle bağırıp, çağırıp çevreye rahatsızlık verdiğini söyledi.

Polis, ayrıca zanlının 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğuna da şiddet uyguladığını ifade etti.

Restoranda yaşanan şiddet olayıyla ilgili görgü tanıklarının ifadesi olduğunu kaydeden polis, yapılan soruşturmada çocukların annesinin İngiltere’de olduğunu belirlediklerini dile getirdi.

Polis, çocukların geçici olarak yuvaya yerleştirildiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlının gözaltına alındığı esnada, “Bu akşam uçuşum vardı. Allah bana uçağa binmemi söyledi. Ben de o yüzden uçağa binmedim. Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak” sözlerini sarf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının çocuklarına zarar vermesi ve sarf ettiği sözlerden dolayı akli dengesinin bozuk olabileceğine dair şüphe oluştuğunu söyledi. Polis, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirileceğini dile getirdi. Polis, ayrıca zanlının paspartunun da bulunamadığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

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