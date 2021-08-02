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Sarhoş kafayla ortalığı ateşe verdiler

Haspolat’ta alkollü içki tesiri altında elektrik panosu ve araç yakan zanlılar K.C ve G.C dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 13:36
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Sarhoş kafayla ortalığı ateşe verdiler

(Kamalı Haber)

Haspolat’ta alkollü içki tesiri altında elektrik panosu ve araç yakan zanlılar K.C ve G.C dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Nazım Doğan, olguları aktardı.

Polis, 30.07.2021 tarihinde saat 04.20 raddelerinde Haspolat Özgür Özada sokak ta bulunan B.İ’ye ait yarım inşaat halindeki binanın ön kısmında bulunan elektrik panosu üzerine Haspolat’ta sakin zanlılar K.C ve G.C. ( E- 17 Öğrenci ) , tarafından muhtemelen yanıcı bir madde dökülmek sureti ile yakılarak pano ve elektrik kabloları tamamen yanarak kasti hasara uğratıldığını belirtti.

Polis, zanlıların ayrıca 30 Temmuz 2021 tarihinde saat 04.30 raddelerinde Haspolat’ta sakin A.T’ye ait ikametgâhının avlusu içerisinde bulunan NC 259 plakalı salon aracın üzerine yine iki zanlı tarafından muhtemelen yanıcı bir madde dökülmek sureti ile yakıldığını ve aracın tamamen yanarak kasti hasara uğratıldığını söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, ikişer kefilin 250’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 12 bin 500’er TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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