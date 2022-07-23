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Sarhoş olup, karakolu yakmaya çalıştı!

Limasol'da bir kişi sarhoş olunca karakolu yakmaya çalıştı.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 12:40
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Sarhoş olup, karakolu yakmaya çalıştı!
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Eşinden ayrıldığı için morali bozulan ve fazla miktarda alkol alan 31 yaşındaki bir kişi, Perşembe gecesi Limasol- Platron Polis Karakolu’nu kundaklamaya çalıştı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre saat 22.30 sularında karakola giden sarhoş, karakol önündeki devriye aracının üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Çıkan yangının, karakol binasının dışındaki klima motoruna sıçraması üzerine karakol binasına da yayıldı. Yangın, görevli polislerin erken müdahalesi üzerine büyümeden söndürüldü.

Polislerin, yangını söndürdükten sonra yaptıkları araştırmada 31 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u yakaladığını yazan gazete, zanlının  sorgusunda, aracını karakola yakın bir noktada park ettikten sonra benzin dolu bidonla karakol önüne gelerek devriye aracını ateşe verdiğini itiraf ettiğini belirtti.

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