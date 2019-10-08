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Sarhoşken market çalışanına saldırdı!

08 Ekim 2019 Salı 19:47
Sarhoşken market çalışanına saldırdı!

Kamalı Haber

Girne’de bir markette alkollü olduğu esnada garip hareketler sergilemesi üzerine kendisini uyaran market çalışanına kırık cam şişesi ile saldıran Bahadır Sağır Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlının 3 Ekim 2019 tarihinde saat 22.00 sıralarında alkollü içki tesiri altında olduğu sırada Girne’de faaliyet gösteren bir markette bulunduğu esnada aralarında çıkan tartışma neticesinde F.İ isimli çalışanı tehdit ettikten sonra bir reyondan almış olduğu içki şişesini kırarak, kırık şişe parçası ile çalışanın sol kolunu ve sol kaş üzerini keserek yaraladığını söyledi. Zanlının olaydan sonra tutuklandığını, soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutulduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede üniversite öğrencisi olarak bulunduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme işlenen suçun vahametine dikkat çekip, zanlının tutuklu yargılanmasına ve 1 ayı aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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Ctz91 2019-10-08 20:13:25

Iyiden teksas oldu bunun içi..ipini koparan burda..

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Yorgo 2019-10-08 21:14:25

Essek sudan gelene gadar dovecen elin garasakalini sonrada siktir edecen bunun icinden. Lanet hayvan.

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