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Sarı şeritlerin yaygınlaşması için pilot uygulama başladı

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği “Hissedilebilir Yüzeyler”le İlgili Pilot Uygulama Başlattı

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:39
Sarı şeritlerin yaygınlaşması için pilot uygulama başladı

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği görme engelli bireyler tarafından kullanılan ve beyaz baston yürüme yolu ve hissedilebilir yüzey olarak bilinen sarı şeritlerin arttırılabilmesine katkı sağlayabilmek için pilot uygulamaya başlattı.

Dernek Başkan Ömer Suay tarafından yapılan açıklamaya göre, sarı şerit beyaz baston yürüme yolları dernek merkezinin iç mekanına uygulanarak görme engellilerin hizmetine sunuldu.

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“Hem her yönüyle engelsiz bir merkez, hem de örnek uygulamalar ortaya koyabilmek adına mücadele gayretindeyiz” denilen açıklama, daha engelsiz yarınlara ulaşılabilmesi için ülke olarak el birliğiyle hareket etmek gerektiği vurgulandı ve tüm kurum ve kuruluşlar da bu konuda hassasiyete davet edildi.

İç mekan sarı şerit uygulamasının uzun süredir planlandığı ve “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” vesilesiyle dernek merkezinde hayat bulduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgi verildi:

“Dernek girişinden görme engelliler kütüphanesine kadar yerleştirilen sarı şeritler, hissedilebilir yüzey olarak görme engelli bireylere rehber olacak.

Sarı şerit hissedilebilir yüzeylerin yaygınlaşmasını istiyoruz. Çünkü görme engelli bireylerin gözü, kulağı beyaz bastondur. Sarı şeritler ise beyaz bastonlar için rehberdir.”

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Engelliler Dayanışma DerneğiSarı şeritlerHaberGündemKıbrıs
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