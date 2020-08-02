Sarıçizmeli: "Ben işbirliğine hazırım"

BAHAR SANCAR/GÜNDEM KIBRIS ÖZEL



“İDARİ BİR BOŞLUK OLDUĞU GÜN GİBİ ORTADADIR”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndaki çöp görüntüsü ile ilgili olarak, 2014 yılında AB projesi ile ihaleye çıkılan ve büyük oranda eksiklikleri giderilen barınağın, yıllardır atıl durumda olduğunu söyledi. Sarıçizmeli, “Oraya yapılan teknik ve cihaz yatırımları yıllardır atıl durumda duruyor ve artık birçok cihaz da kullanılamaz duruma geldi. Bu konu ile ilgili olarak gerek Balıkçılar Birliği, gerekse Hayvancılık Dairesi ile birçok kez görüştüm ve bu alanın idaresinin belediyeye verilmesini talep ettim. Teklifim olumlu karşılansa da konuyla ilgili bir girişim ne yazık ki gerçekleşmedi ve hepimizin gördüğü bu çirkin manzara ortaya çıktı. Bu alan belediyenin yetki alanında olmadığı için Mehmetçik Belediyesi bu bölgede gereken bakım ve düzenlemeleri yapamamaktadır. Bu alanla ilgili olarak bir idari boşluk olduğu gün gibi ortadadır. Bu alan şuan kimsenin idaresinde olmadığı için yapılan 655 bin Euroluk yatırım, sizlerin de gördüğü gibi atıl vaziyette durmaktadır” şeklinde konuştu.

“CAYDIRICI CEZALARA İHTİYAÇ VAR”

Bölgeye gidenlerin çevre temizliği konusunda da gerekli hassasiyeti göstermediğine dikkat çeken Sarıçizmeli, “Yaz sezonu açılmadan önce bölgeye giderek orada bir temizlik çalışması yaptık. Ancak 1 hafta sonra karşılaştığımız manzara ne yazık ki aynı. Çevre temizliği konusunda yasaların daha caydırıcı olması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde çevreyi kirlettiği için bir kişiye 8 TL ceza kesildi. Bu rakamların hiçbir caydırıcılığı bulunmamaktadır. Yasalarda gerekli düzenlemeler yapılmalı ve caydırıcı cezalar gelmelidir. “ dedi.



“BELEDİYENİN YETKİ ALANINDA OLMADIĞI İÇİN BÜTÇELENDİRME YAPAMIYORUZ”

Bölgenin aydınlatma ve çeşitli ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığını da sözlerine ekleyen Sarıçizmeli, “Belediyenin yetki alanında olmadığı için biz oraya bir harcama kalemi ayıramıyor ve bütçelendirme yapamıyoruz. Şuanda bölgeye yaptığımız harcamalar da aslında yetkimiz dışında olan harcamalardır. Sözlerimin başında dediğim gibi ben bu alanla ilgili işbirliğine hazırım. Belediye olarak biz buranın mülkünü değil, idaresini istiyoruz ki halkımıza daha iyi bir hizmet sunabilelim ve bu çirkin manzaralarla daha fazla karşılaşmayalım” dedi.