Sarıçizmeli: Bilesiniz ki ne bize sunduğunuz ahlaksız ‘danışmanlık’ teklifini kabul edeceğiz, ne de personelimizin hakkını yedireceğiz!

Sarıçizmeli'nin paylaımı şu şekilde:

‘Reform’ dedikleri paketin içeriği açıldık sonra kokular artıyor. Belediye başkanlarına ‘sizi danışman yapalım, evlerinizde oturup maaş çekin’ derken belediye emekçilerinin kazanılmış haklarını tescilleyen toplu iş sözleşmelerini iptal edeceksin. Bu da yetmezmiş gibi ‘ yeni personel yapısına uygun’ ne olduğu belirsiz bir söylemle sendikasız bir yaşama kapı açacaksınız. Bilesiniz ki ne bize sunduğunuz ahlaksız ‘danışmanlık’ teklifini kabul edeceğiz, ne de personelimizin hakkını yedireceğiz!