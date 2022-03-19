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Sarıçizmeli: Bilesiniz ki ne bize sunduğunuz ahlaksız ‘danışmanlık’ teklifini kabul edeceğiz, ne de personelimizin hakkını yedireceğiz!

Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli, 'belediye reformu' ile ilgili sosyal medya üzerinden ‘sert tepki göstererek, "Reform dedikleri paketin içeriği açıldık sonra kokular artıyor" ifadelerine yer verdi.

19 Mart 2022 Cumartesi 23:08
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Sarıçizmeli: Bilesiniz ki ne bize sunduğunuz ahlaksız ‘danışmanlık’ teklifini kabul edeceğiz, ne de personelimizin hakkını yedireceğiz!
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Sarıçizmeli'nin paylaımı şu şekilde:

‘Reform’ dedikleri paketin içeriği açıldık sonra kokular artıyor. Belediye başkanlarına ‘sizi danışman yapalım, evlerinizde oturup maaş çekin’ derken belediye emekçilerinin kazanılmış haklarını tescilleyen toplu iş sözleşmelerini iptal edeceksin. Bu da yetmezmiş gibi ‘ yeni personel yapısına uygun’ ne olduğu belirsiz bir söylemle sendikasız bir yaşama kapı açacaksınız. Bilesiniz ki ne bize sunduğunuz ahlaksız ‘danışmanlık’ teklifini kabul edeceğiz, ne de personelimizin hakkını yedireceğiz!

Son Güncelleme: 20.03.2022 00:20
Anahtar Kelimeler:
Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil SarıçizmeliBelediye Reformu
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