Sarıçizmeli'den Turizm Bakanlığı önünde çadır eylemi

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Bölgesi İmar Planı ile ilgili sürecin uzatılmasını protesto ediyor.

Turizm Bakanlığı önüne çadır kurarak eylem başlatan Cemil Sarıçizmeli, hükümetin bölgeye olan duyarsızlığına tepki gösteriyor.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli “Hükümetin büyük kanadı süreci durduruyor. UBP sürece müdahil olmak istiyor” dedi.

Sarıçizmeli “Süreç aslında tamamlandı, birleşik kurulun onaylamasını bekliyoruz. Bizim artık tahammülümüz kalmadı. Birleşik Kurul çağrılana kadar burada konaklayacağız” diye konuştu.

Fotoğraf Hüseyin Özbarışcı

Kaynak: Yenidüzen https://www.yeniduzen.com/saricizmeliden-turizm-bakanligi-onunde-cadir-eylemi-144914h.htm